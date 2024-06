Sokan nem értik, mi történt Tóth Gabival - kép

Tóth Gabi nemrég Lékai-Kiss Ramónának tálalt ki a legféltettebb titkairól a műsorvezető legújabb műsorában, a Titkok Ramónával első adásában, ahol olyan magénéleti dolgokat árult el magáról, amiket még azelőtt soha. Élete legnehezebb időszaka volt az elmúlt év, amikor elvált kislánya édesapjától, Krausz Gábortól, emiatt rengeteg támadás érte, főleg, miután megismerkedett Papp Máté Bencével, hiszen mindenki úgy gondolta, miatta vetett véget a házasságának.

Az énekesnő most erről is beszélt Palik Lászlóék műsorában, ahol megcáfolta a dolgot, és elmondta, hogy akkor még csak ismerkedtek egymással, és akkor is véget vetett volna a házasságának, ha nem jön az életébe az új szerelem, továbbá azt is, hogy nagy küzdelmek árán, de ő mondta ki volt férjének, hogy vége, ami miatt édesanyja is elfordult tőle.

Fotó: TV2

Így nem meglepő, hogy Tóth Gabi nem érezte túl jól magát lelkileg, megviselték a történtek, volt, hogy egy héten háromszor is kórházba került.

Pánikrohamom azóta nem volt, amióta Mátéval együtt vagyok, teljesen eltűnt. A tavaly januárom olyan volt, hogy volt olyan, hogy egy héten háromszor vitt el a mentő, olyan rosszul voltam. Be is kerültem a kórházba.

Előtte év októberében egy hétig kórházban feküdtem, nem tudták miért. De azért, mert már olyan szinten nem voltam jól abban, amiben voltam, és annyira magamra akartam erőltetni ezt az egészet, hogy idegösszeroppanást kaptam. Ezt nem értik az emberek, amit nem látnak. Lehet ítélkezni, de nem látnak bele abba, hogy miben élünk, miben vagyunk" - mondta a TV2 Play legújabb műsorában.

Tóth Gabi azóta is kereste önmagát, hiszen nem elég, hogy elvált férjétől, de édesanyja is elfordult tőle, akivel nagyon jó kapcsolata volt, mert az asszony nem tudta elviselni, amiket a lányáról gondolnak az emberek. Tóth Gabi arról is megszólalt, ő hogyan kezeli azt, hogy bármit csinál folyamatosan támadják őt, de úgy gondolja, őt teljesen félreértik azok, akik bántják, de már ez sem érdekli, mert elkezdett olyan emberekkel foglalkozni, akik szintén a fejlődés útjára léptek, és hasonlóan gondolkodnak.