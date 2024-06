Tóth Gabi megint mindenkit meglepett

Az énekesnő időről időre folyamatosan megújul, és szinte minden stílus jól is áll neki. Tóth Gabi most ismét meglepte azokat, akik az Instagram-oldalán követik az életét: a hosszú póthajától hirtelen megvált, és ismét rövid, sötét frizurát visel. Sokak tetszését elnyerte az újabb átalakulás, folyamatosan érkeznek újabb kedvelések és kedves kommentek a bejegyzéshez, többek közt a testvére, Tóth Vera is kifejezte, hogy mennyire tetszik neki az újabb változás.

A magánéletében is sok változás történt

Bár eleinte titokban tartották a kapcsolatot, jó ideje publikus, hogy Tóth Gabi a házassága lezárása után az egyik táncosával, Papp Máté Bencével alkot egy párt. Úgy tűnik, az énekesnő nagyon boldog az új barátjával, akiről egyre gyakrabban mutat képeket is az oldalán, és sokszor nyilvánosan üzen neki.

Ha nem találom a megoldást, elnézek a távolba veled! Ott körvonalazódik a valóság

- írta nemrég a képei mellett. Az oldalára egy egész albumnyi fotót töltött fel, az egyiken pedig a párja is feltűnik az oldalán.

Felújította szentendrei álomotthonát

Az életében más fontos változások is vannak, a napokban számolt be például arról, hogy megint újított a családi házon, ahova tavaly még a férjével, Krausz Gáborral költözött. Azóta elváltak, a séf elköltözött a közös otthonukból, ahol egyre többször bukkan fel az énekesnő új barátja, Papp Máté Bence. Korábban is több újítást végeztek a házon, és úgy tűnik, Tóth Gabi folytatja az otthonuk rendbe tételét.

"Amikor megvettem a házam, tudtam, hogy ez egy régi ház, és rengeteg munka lesz vele, de úgy voltam vele, hogy majd szépen lassan épül, megújul, viszont az enyém. A konyha volt a legnagyobb vágyam, hogy elkészüljön! És itt van! Alig hiszem el, hogy ez tényleg az én álomkonyhám, mert pontosan ilyenre vágytam! Jó a függönyök még hiányoznak, de majd azt is kitalálom, hogy milyen illene ide a legjobban. Profi csapat dolgozott rajta,akiknek nagyon hálás vagyok! Apa és fia idejöttek, majd pár nap múlva precízen, mindent megcsináltak úgy, ahogy elképzeltem!" - írta az énekesnő.