Letartóztatták Travis Scottot

Birtokháborítás, rendzavarás és nyilvános részegség miatt tartóztatták le Miamiban Travis Scottot, aki nemcsak zenészként, de Kylie Jenner korábbi párjaként, két gyerekének apjaként is ismert.

A TMZ által megszerzett rendőrségi dokumentumok szerint Travis Scott a miami kikötőben keveredett verekedésbe egy jachton, amely nem is a sajátja volt. A rapper ráadásul az első rendőri figyelmeztetés után is visszatért, és akkor már az intézkedő járőrökkel is agresszívan viselkedett – miközben bűzlött az alkoholtól.

Travis Scottot a megyei börtönbe szállították, de valószínűleg már szabadult is, miután az óvadék mindössze 650 dollár (körülbelül 240 ezer forint) volt, ami neki aprópénznek számíthat.

Nem ez az első rendőrségi ügye

Travis Scott volt 2021-ben a sztárfellépő a texasi AstroWorld fesztiválon, ahol tíz ember meghalt – ami miatt akkor szintén nyomozott utána a rendőrség.

A rapper koncertjén olyan pánik tört ki a tömegben, ami végül tíz ember halálát okozta – akiken talán segített volna, ha a koncert időben leáll, Travis Scott azonban játszott tovább. A világsztár akkor azzal védekezett, hogy a színpadról nem vette észre, hogy baj van, mint ahogy egyébként a tömeg más pontján álló rendőrök, biztonsági őrök sem. A bíróság végül neki adott igazat, nem emeltek vádat ellene.

2023-ban is volt egy problémás fellépése

Travis Scottnak aztán 2023-ban a római koncertje sem alakult túl jól a Circus Maximusban: ott hatvan ember orvosi ellátásra szorult, miután valaki paprikaspray-t fújt a tömegbe, egy 14 éves fiú pedig leesett egy magasabb falról.

A fellépés ráadásul a környéken lakóknak is gondot okozott, többen földrengésre gyanakodtak, és voltak, akik nemcsak a közösségi médiában adtak ennek hangot, de a rendőrséget, a tűzoltókat is hívták – pedig csak annyi történt, hogy az egész tömeg ugrált, főleg, amikor vendégként Kanye West is megjelent a színpadon.

A történtek hatására a Circus Maximus igazgatója be is jelentette, hogy a továbbiakban csak opera- vagy balettelőadásokat lehet majd tartani az ókori épület romjai között.