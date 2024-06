Alig tartja a mélyen kivágott csipkeruha a TV2 sztárjának hatalmas melleit - képek

Tuvic Aleksandra korábban már elismerte, hogy nagyjából egy garzonlakás árát elköltötte szépészeti műtétekre, és már maga sem tudja számon tartani, hányszor feküdt kés alá, de egyáltalán nem bánta meg. Legutóbb arról is beszámolt, hogy egy igazán bizarr módszerrel próbálkozik, ami az úgynevezett vámpírkezelés, melynek lényege, hogy a páciens saját vérét használják fel az eljárás során azért, hogy fiatalon tartsák a bőrét.

Tuvic Aaleksandra imádja magát mutogatni

Fotó: Tuvic Aaleksandra/Instagram

A TV2 sztárjának szinte már nincs olyan testrésze, amit ne szabtak volna át, és a botoxról sem tud lemondani a húszas éveiben járó Tuvic, aki több műsorban is feltűnt már a csatornán. Láthatták a Nagy Ő csábítójaként Tóth Dávid kegyeiért küzdeni, majd felbukkant a Kőgazdag fiatalokban, a Farm VIP-ben és a Párharcban is korábbi párjával, Gelencsér Kornéllal is, akivel nemrég szakítottak, bár a részletekről egyikük sem szeretett volna beszélni.

Szerencsés embernek gondolom magam, mert többször megadatott már az életemben, hogy igaz, önzetlen és tiszta szerelmet érezzek és tapasztaljak egy személy iránt.

A Nagy Ő még várat magára, mert jelenleg egyedülállóként élem a hétköznapjaimat, de semmire sem vagyok ráfeszülve, hiszen tisztában vagyok magammal és tudom, hogy eljön majd az az ember, akivel életem végéig megtapasztalhatom a szerelmet" - vallotta be korábban Tuvic Aleksandra egy korlátozott ideig elérhető Instagram-bejegyzésben, hogy már nincs férfi az életében. Azóta sem árult el többet, azt sem lehet tudni, azóta van-e új párja.

A plasztikafüggő modell azonban élvezi az életet, szórja a pénzt szórakozásra, most Dubajból jelentkezett a közösségi oldalán, ahol elképesztő szexi fotókat készített magáról. Tuvic egy falatnyi csipkeruhában pózolt a kamerának, mely elképesztő mélyen dekoltált fazonja alig takarta a nő hatalmas szilikonmelleit, melyek majd kiestek a szűk ruhából. Ő ezt egyáltalán nem bánta, sőt, kifejezetten hatalmas melleit is közelről fotózta, hogy jól szemügyre vehesse mindenki a hatalmas méreteit.

A képek között lapozhat: