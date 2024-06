Tóth Gabi Krausz Gáborról beszél

Izgalmas és egyedi videó podcastot indít a TV2 Csoport TV2 Titkok Ramónával címmel. A TV2 Play-en tíz héten át jelentkező új műsor háziasszonya Lékai-Kiss Ramóna, aki minden epizódban egy-egy hírességet mutat be megvizsgálva életük kihívásait, sikereit, kudarcait és azokat a pillanatokat, amelyek formálták őket. Minden epizód izgalmas utazás a hírnév mögé, hogy jobban megértsük és megszeressük azokat az embereket, akik az életünk részévé váltak. A videó podcast premier adása június 19-én lesz, melynek első vendége Tóth Gabi.

Fotó: TV2

Az énekesnő tavaly nyáron jelentette be, hogy a Krausz Gáborral kötött házasságuk nem működik már tovább, ezért hat év után külön folytatják az életüket. A hír sokakat megdöbbentett, ugyanis úgy tűnt, hogy a két pár között minden rendben van. Bevallotta, hogy ő kezdeményezte a szakítást. Lezárta a házasságát, nem folytatott viszonyt egy harmadik féllel, ugyanis tisztelte és szerette egykori társát, akitől egy kislánya, Hannaróza is született.

Rengeteg támadás érte, ugyanis nem sokkal a bejelentés után az énekesnő bevallotta, hogy ismét rátalált a szerelem Papp Máté Bence oldalán. Az énekesnőt A Fricska Táncegyüttes tagja a szüleinek is bemutatta, akik egyből befogadták és megkedvelték őt, így új családra talált bennük. Gabi teljesen kivirult, és úgy érzi, hogy megtalálta a tökéletes társát.

"Végre egy olyan emberrel vagyok, aki empatikus.

Én megmondom őszintén, hogy én nem találkoztam még ennyire empatikus férfival

- meséli Gabi a videó podcastban.

Én egy nagyon komoly családot kaptam a Mátén keresztül, ahol végre azt érzem, nincs megmásítva az érzelmi világom" - tette hozzá és arról is mesélt, hogyan hatott rá a változás.

"Minden, amit érzünk, jogos.

Ha valaki azt mondja, hogy az nem jogos, akkor el kell onnan menni, legyen az barát, szerelem, bármi

- magyarázta.

A TV2 Titkok Ramónával első epizódjából, amely szerda délután 2-től elérhető a TV2 Play oldalán, kiderül, melyik az a közeli családtag, akivel megromlott Tóth Gabi viszonya a válását követően, de arról is most mesél először az énekesnő, milyen most a kapcsolata Krausz Gáborral, hogy élte meg a házassága utolsó periódusát, a válást és elmúlt egy évet.