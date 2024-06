Újabb bizonyíték: kibékült T. Danny és Kecskés Enikő?

T. Danny és Kecskés Enikő kapcsolata már közel egy éve tartja izgalomban a rajongókat és bár hivatalosan szakítottak, több gyanús jel is arra utal, hogy talán újra összejöttek. A páros kapcsolatára a Dancing with the Stars alatt derült fény, amiben Dani is szerepelt, majd decemberben röppent fel a hír, hogy elváltak útjaik. Azóta azonban többször is szárnyra kapott a pletyka, hogy megint egy párt alkotnak.

Vágólapra másolva!

Egészen egy héttel ezelőttig nagy volt a csend az egykori sztárpár tagjai körül, ám akkor mindketten ugyanarról a buliról jelentkeztek be két egymást követő éjszakán is. Ugyan egyikőjük videójában sem jelent meg a másik fél, az biztos, hogy egy helyen voltak, egy időben. Újabb jel A történet itt azonban nem ér véget, hiszen a követőik most egy újabb árulkodó jelre lettek figyelmesek. A dögös modell a hétvégén ünnepelte a születésnapját, amire egy gyönyörű virágcsokrot is kapott, és ezt büszkén meg is osztotta az Instagram-oldalán. A figyelmes ajándékhoz mindössze egy fehér szívet írt, ami akár még arra is utalhat a követői szerint, hogy a szerelmétől kapta. Sőt, egyesek szerint konkrétan az énekes lepte meg vele. Persze, akad olyan is, aki szerint Enikőre talán újra rátalált a szerelem, de a korábbiakból tanulva igyekszik titokban tartani a kilétét - írja a Bors. @enikok Új hódoló vagy még mindig T. Danny?

byu/Top_Helicopter7712 intalk_hunfluencers

A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!