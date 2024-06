Titokban eljegyezte a párját a TV2 sztárja

Ungvári Miklós nem verte nagydobra, hogy megkérte a barátnője kezét, erről csak az újdonsült menyasszony, a lakberendezőként dolgozó Dóri posztolt a közösségi oldalán. "A vőlegényemmel" – csak ennyit írt lapozható Instagram-posztjához, amelyben egy közös képük mellett a jegygyűrűről is látható egy közeli fotó. Nézze meg a bejegyzést!

Demeter Dóri posztja az eljegyzéséről Ungvári Miklóssal:

Dóri ugyan megjelölte a bejegyzésben Ungvári Miklóst, annak saját oldalán semmi nyoma nem látható az eljegyzésnek: a sportoló legutóbb június elsején posztolt, igaz, akkor legalább a lánnyal közös képet tett ki egy kirándulás alkalmával. Mutatjuk ezt a fotót is.

Fotó Ungvári Miklós legutóbbi posztjából:

Ungvári Miklós itt még épp nem volt vőlegény

Ki az az Ungvári Miklós?

Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes és háromszoros Európa-bajnok cselgáncsozó, olimpiai érmét 2012-ben szerezte Londonban. Négyszer választották az év magyar cselgáncsozójának, de a TV2 nézői számára az Exatlon Hungaryből is ismerős lehet: a 2019-es első évadban a közönség egyik kedvence volt a Bajnokok csapatából, három évvel később pedig az Exatlon Hungary All Starba is visszatért.

Az All Star évadban egy párbajban a Faternek becézett Kása András ejtette ki, aki akkor így beszélt róla: "Boldog vagyok, de valahol szomorú is, mert egy olyan emberrel kellett párbajoznom, akit nagyon megkedveltem, és a barátomként tekintek rá. Ungi egy nagyon jó ember és egy hatalmas ellenfél, én nagyon tisztelem és becsülöm. Egy olyan bajnok, aki nem felejtette el, hogy honnan jön, és hol tart most. Örülök, hogy ismerhetem, egyszer egy nagyszerű apa lesz belőle" – idézte korábbi nyilatkozatát a Bors.

Más jó hír is volt mostanában az Exatlon háza tájáról

