Hiába a színjáték: kiderült az igazság Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságáról

Egy ideje sejteni lehet, hogy valami nincs rendben Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával, de ők ezt minden lehetséges módon igyekeztek tagadni, főleg az énekesnő. Az első pletykák után kínosan ügyelt rá, hogy többször is lefotózzák őket a nyílt utcán, de férje arckifejezése nagyon árulkodó volt, leírt róla, hogy gondjaik vannak a kapcsolatban.

Itt még nagy volt a szerelem, úgy tűnik, nem tartott sokáig

Fotó: AFP

A sztárpár közel húsz év után talált újra egymásra 2021-ben, és még ugyanebben az évben össze is házasodtak. Azonban most úgy tűnik, hogy másodszorra is válságban vannak. Bár az utóbbi időben mindent elkövettek, hogy eloszlassák ezeket a kételyeket, de eddig sem jártak túl sok sikerrel. Egy ismerősük is kitálalt a viszonyukról, aki elmondta, hogy a házaspár az utóbbi időben egyre többet veszekedett, és sok időt töltöttek egymás nélkül, amit a munkáikra fogtak rá.

Az egyik leghangosabb veszekedésük például amiatt volt, mert az énekes-színésznő nehezményezte, hogy neki kell feltakarítania a kutyapiszkot, ugyanis nyolc kutyával és egy macskával élnek együtt.

Jennifer sokat káromkodik, mert száz százalékig neki kell a kutyák után takarítania. Mindig nyaggatja Bent, hogy legalább a sz*rt szedje össze.

Affleck úgy van vele, hogy fel kéne bérelniük egy külsős céget, ami csak csak ezzel foglalkozik, de Jen szerint ez felesleges. Egész egyszerűen arról van szó, hogy Ben nagyon lusta" - mondta a házaspár egy közös ismerőse korábban.

De arra is fény derült, hogy egy jó ideje már külön élnek, Affleck elköltözött a közös otthonukból Brentwoodba. Az első pletykák a azután indultak el, hogy Jennifer Lopez is házakat kezdett el nézegetni férje nélkül. Az énekesnőt Los Angeles-i riporterek vették észre, amikor Beverly Hillsben nézett meg pár házat egy régi producertársa, Elaine Goldsmith-Thomas társaságában.

Bár ezekre a kérdésekre egyikük sem reagált, most nagyon úgy tűnik, nem alaptalanok a híresztelések, egy olyan információ került nyilvánosságra, ami egyértelműen erre utal. Jennifer Lopez és Ben Affleck egyértelműen a válás útjára léptek, hiszen a legnagyobb titokban próbálják eladni a közös otthonukat, amit házasságkötésük után vásároltak.