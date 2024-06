Tíz év után válik a magyar énekes

Tíz év után válik Kunu Márió és Kunu Alexandra, közölte egy Instagram-történetben a feleség. A napokban már lehetett sejteni, hogy az énekes házasságával nincs minden rendben, vasárnap ugyanis Kunu Márió közösségi oldalára egy képernyőfotó került ki, amellyel egy másik nővel való beszélgetése vált nyilvánossá. A poszt hiába tűnt el hamar, a követői így is észrevették – bár az egyelőre nem derült ki, hogy a beszélgetés pontosan miként és miért látott napvilágot.

Kunu Alexandra erre reagált most egy bejegyzéssel, elárulta, hogy már véget ért a házasságuk – így Kunu Márió nyugodtan üzengethet akár más nőknek is. "Nagyon sok üzenetet kaptam, így úgy érzem, már reagálnom kell.

Márióval úgy döntöttünk, hogy külön utakon folytatjuk az életünket tovább,

de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyermekünk ebből semmit ne érezzen meg. Igyekszünk megtartani a jó kapcsolatot a kisfiunk miatt. 10 évet hagyunk magunk mögött, született egy gyönyörű kisfiunk, tisztelet egymás felé meglesz mindig. Kérem a sok rosszindulatú embert, ne rólunk pletykáljon, mivel már nem vagyunk együtt; mindenki »azt csinál, amit akar«" – írta Kunu Alexandra.

Ki az a Kunu Márió?

Kunu Márió népszerű énekes, legismertebb száma, a Rajosan már a 28 millió megtekintést is átlépte a YouTube-on – miközben több más dala is tízmilliós megtekintés fölött jár. Volt olyan klipje, amelyben a felesége és a kisfia is szerepelt, Kunu Alexandrát is már 78 ezren követik egyébként az Instagramon.

Kunu Márió 2022-ben azzal is bekerült a hírekbe, hogy a rendőrség elfogatóparancsot adott ki ellene zaklatás miatt. Mint kiderült, az énekesnek két évvel korábban már volt egy rendőrségi ügye (közfeladatot ellátó személy elleni erőszakért jelentették fel), azzal volt kapcsolatos a későbbi körözés is.

"Jelentem, egy 2019-es zaklatási ügy miatt maradt pénzbüntetés miatt adták ki a körözést, amit nemrég tudtam meg én is, és már rendeztem is, úgyhogy a holnapi nap folyamán le is fog kerülni (az elfogatóparancs a police.hu-ról). Peace mindenkinek" – írta akkor Kunu Márió, miután gyanútlanul egy családi fotót is posztolt.