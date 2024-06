Változások a TV2 esti műsorainál, visszatérnek nagy kedvencek

Június 3-tól, mától változik a TV2 esti műsorrendje. A Tények Plusz 18.45-kor kezdődik, utána azonban már a Szerencsekerék lesz látható, 19.55-ös kezdettel. A vetélkedő korábban kiváló nézettséggel futott a csatornán, Kasza Tibivel és Syndey van de Bosch-sal, úgyhogy jönnek az új epizódok. Rögtön ma este a Házasság első látásra párosai érkeznek, hogy próbára tegyék szerencséjüket - mint ismert, a párkapcsolati reality házaspárjai hat héten át szórakoztatták a TV2 nézőit idén tavasszal. Itt a mai adás előzetese:

A TV2-n hatalmas sikerrel futó párkapcsolati reality tavasszal kimagasló nézettséget produkált, rengeteg néző szívét is elnyerve. A kísérletbe hat nő és hat férfi vágott bele, akiknek legnagyobb vágyuk az volt, hogy társra találjanak.

Visszatér a nagy kedvenc

A műsorvezető Kasza Tibi várja majd a játékosokat, segítőpartnere, a betűket felfedő szerencselány pedig most is Sydney van den Bosch lesz. A népszerű párosok közül többen is megmutatják, mit tudnak, például Dávid Petra, Kabai András vagy Boda Gyöngyi és Hegedűs Csaba.

A Szerencsekerék eredeti verziója, a Wheel of Fortune a ViacomCBS formátuma, a hetvenes évek óta hódít az Egyesült Államokban és világszerte számos országban. A műsor fennállása során hét Emmy-díjat is bezsebelt. A TV2-re 2021-ben tért vissza és azóta is nagy siker.

Az utolsó pár is szétesett

Ugyan a Szerencsekerékben együtt játszottak, valójában ma már csak barátok Gyöngyi és Csabi, akik nemrég vallották be a nyilvánosság előtt, hogy szakítottak. A Hotnak elmondák, hogy a távolság sem tett jót a kapcsolatnak: Gyöngyi Vácon folytatta a munkáját, Csaba pedig Budapestre költözött, és belevetette magát az üzleti életbe. "Voltak olyan időszakok, amikor elég ritkán találkoztunk, nyilván ez sem segítette a kapcsolatot. Most az üzleti élettel foglalkozom, és meglátjuk, mit hoz majd a jövő a magánélettel kapcsolatban. Egy biztos: Gyöngyivel úgy zártuk le, hogy jóban maradtunk" – árulta el Csaba.

A volt feleség is örül, hogy barátságban váltak el, és azt mondta, ő is nyitott egy új kapcsolatra. Drukkol volt férjének, hogy megtalálja élete párját. "És ez fordítva is igaz. Gyöngyi közel került hozzám, és szeretném, ha találna valakit maga mellé, akivel új fejezetet nyithatna az életében. Megérdemli, és biztos vagyok benne, hogy meg is lesz rá az esélye!" - mondta a volt férj.