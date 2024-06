Vándor Éva unokája súlyos beteg, számtalan kezelés és vizsgálat vár rá

Ahogyan arról az Origo már korábban beszámolt, a Jóban Rosszban sztárja mindent megtenne a családjáért, éppen ezért nehezen dolgozta fel, amin lányának és unokájának keresztül kellett mennie. Nemrég vallotta be, hogy unokája életveszélyben volt, ugyanis egy genetikai vizsgálat kimutatta, hogy nyílt gerince van. A baba bonyolult operáción esett át, ellenkező esetben komoly fejlődési rendellenességgel jött volna világra.

Vándor Éva lányát, Oliviát megviselték a történtek, aki részletesen mesélt a komplikált beavatkozásról.

"Egy császármetszés után már nincs az emberben a baba, de nekem bennem volt a baba, meg húzza lefelé, meg a méhben turkáltak.

A hasfalat vágják át, majd a méhet kiemelik és négy ponton bemennek műszerekkel, majd kamerán keresztül három réteggel lefedik a gerincét a babának

- emlékezett vissza.

A műtétről Dr. Csermely Gyula nőgyógyász is megszólalt. Korábban elárulta, hogy a magzatvíz tönkreteszi az idegrendszernek azt a részét, amivel találkozik, ugyanis nincs lefedve. Ha pedig születés után zárják le, akkor akár súlyos rendellenességei is lehetnek az újszülöttnek.

"Ha a gerinc alsó szakasza vagy bármilyen szakasza nem záródik, akkor lejjebb tud csúszni a gerincvelő, és az lecsúszva, meghúzza az agyi struktúrákat, ezáltal elzárulhatnak ott csatornák amelyekben az agyvíz kering. Illetve be tud épülni a kisagyi rész hátulra " - fejtette ki meglátásait.

Vándor Éva unokája, Mózes szerencsére azóta már jól van. A 8 hónapos baba a kiírt dátum előtt egy hónappal megszületett, ám még számos vizsgálat vár rá.

Mózest mos épp mozgásos fejlesztésekre, fizikoterápiás kezelésekre hordja a lányom heti három alkalommal, és mindig öröm hallani, amikor elmeséli, milyen szépen fejlődik ettől az unokám.

Mózes egészséges, ráadásul olyan kedves, olyan harmonikus személysége van, hogy nemcsak mi, de az t fejlesztő szakemberek is csodájára járnak" - árulta el.

Olívia gyönyörűen neveli őt, mi pedig csodálattal figyeljük, valahányszor együtt, és azt is türelemmel kivárjuk, amikor Mózes úgy dönt végre, hogy már nem csak az anyukája lesz számára az egyedüli fontos személy a világon.

Ez még ebben a korban érthető, az ő szimbiózisuk ráadásul különösen szoros, de titkon remélem, idén nyáron már közelebb kerülhetünk hozzá is. Hogy mindehhez mit szól majd az ötéves unokám, Jónás, azt nem tudom. Időközben annyira kisajátított bennünket a férjemmel, hogy a jövő titka, hogyan reagál majd, amikor a testvére is részt kíván majd belőlünk. Remélem, hogy hamarosan ez is bekövetkezik, és már négyesben játszunk nagyokat" - magyarázta a Best magazinnak.