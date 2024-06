Varga Viktor házát ismét elmoshatja az árvíz

A téli árvíz után újabb árhullámmal fenyeget a Duna, amire az ártérben lakó Varga Viktornak is fel kell készülnie – most már másodjára, hisz a víz már december végén is elmosta a házát és a jurtáját.

"Na, srácok. A helyzet a következő... maradt konkrétan ez az egy napom, hogy újra felpakoljam a házamat az emeletre. Ugyanis most, pár hónap után a nagy téli árvíz után újabb árvíz érkezik, amivel nyilván semmi probléma nincs, hiszen ott lakom az ártérben, de azért megint váratlanul jött, mert most egy évet várhatott volna, hogy tényleg befejezzem a házat. A jurtám most már tuti nem fog elázni, viszont

az egész házamban most legalább másfél-két méter vízre lehet számítani.

Jó program, úgyhogy ez a játékom van ismételten. Köszi Duna!" – mondta Varga Viktor az Instagramon egy korlátozott ideig elérhető videóban.

Varga Viktor az árvízről szóló Instagram-sztorijában

Fotó: Instagram/Varga Viktor

Több millió forintot kért kölcsön

December végén a hirtelen jött árvíz elöntötte Varga Viktor budakalászi otthonát és az ott található jurtát is, az udvart és a kertet is teljesen elmosta a Duna vize. Az énekes saját bevallása szerint csak magát okolhatta, hiszen tudta jól, milyen munkálatokat kellene még elvégezni ahhoz, hogy biztonságos legyen a háza, de halogatta azokat.

"Immáron a házam és jurtám újra a Dunáé. Az ember mindent csak bérel, még a testét is" – írta akkor a közösségi oldalán. "Az ember ma már multidimenzionális, nyilván én is nagyon szenvedek valahol, mert azért elvesztettem az otthonomat. De mit tudok tenni? Élvezem azt a helyzetet, amiben vagyok. Mert azon jelenleg nem tudok változtatni, illetve tudok, mert minden nap reggel nyolctól hajnal négyig dolgozok, de hát egyszer vége lesz" – mondta később a felújításról.

A jurtát már sikerült egyébként teljesen helyreállítania, a ház rendbetételére azonban több millió forintot kért kölcsön egy barátjától – de ezek szerint még nem ért a munkálatok végére, most pedig ismét az árvízzel kell harcolnia.