Varga Viktor újabb őrültséggel sokkolja az embereket

Varga Viktor újabb megdöbbentő felvételeket osztott meg az Instagram-oldalán, melyeken madárfiókák ülnek a fején egy fészekben, amit a saját hajából készített.

A férfi, akinek a hajában madarak élnek!

Úgy történt, hogy az építkezésem során most már kénytelen voltam a házból kiköltöztetni a madarakat a falazás miatt az udvarra, egy másik zárt oszlopra téve a »kiscsibéket« fészkestől, de közben ezt nem bírtam ki! Irtó aranyosak. Sok éve sok madárka felnevelődik a varázslatos házamban…" – írta posztjában az énekes, aki több képet és videót is készített az újabb őrült ötletéről.

Varga Viktor mindenkit biztosított, hogy a felvételek készítése közben egyetlen kismadárnak sem lett semmi baja, a közzétett videója végén pedig még az is látható, hogy később az anyjuk éppen megeteti őket.

Új barátnője van Varga Viktornak

Idén tavasszal tűnt fel a követőknek, hogy szakíthatott barátnőjével, Zsembera Liliánával. A TV2 Párharc műsorában megismert sztárpár a látszólagos harmónia ellenére úgy tűnik, hogy hosszú évek után szakított, amit abból lehetett sejteni, hogy lekerültek a közös képek a közösségi oldalaikról. Sokak szerint Varga Viktor és táncosnő barátnője, Zsembera Liliána valódi álompár voltak, hasonló volt az érdeklődésük, és nagyon összeillőnek tartották őket.

Azonban ez mégsem volt elég arra, hogy életük végéig szóló kapcsolat legyen köztük, ugyanis egyre biztosabb, hogy már nem békül ki a TV2 vetélkedőjének egykori győztes párja.

Bár sosem mondták ki, hogy véget ért a kapcsolatuk, de Varga Viktor sejtelmesen nyilatkozott a témáról.

Amit posztolok az oldalaimra, annyit szeretnék közölni a rajongókkal és a nyilvánossággal, azon túl semmit. Ez a mi életünk, szerintem senkinek semmi köze nincs hozzá.

Ha bármilyen mondandóm vagy mondandónk lesz, akkor azt az erre megfelelő helyen meg fogjuk tenni. Valójában senkinek nem egyszerű az élete, minden párkapcsolatban szoktak problémák lenni. Vannak jó részei, mint ahogy akadnak rosszabb pillanatok is. Ez ilyen!” - mondta a zenész, aki legtöbbször botrányaival és meztelenkedéseivel hívja fel magára a figyelmet. Ebben exbarátnője is partner volt számára, akivel egyikük sem volt szégyellős típus, a táncosnő még Amazonas-túrára is elment Vargával, ahonnan sok merész képet osztottak meg magukról.