Kiderült, milyen szerepet kapott Vastag Csaba az új Megasztárban

Mint írtuk, Vastag Csaba az Instagramon jelezte, hogy nagyon büszke a TV2-n tizenkét év után visszatérő Megasztárra, a bejegyzéséből azonban még nem derült ki, hogy pontosan milyen szerepe van/volt a műsor újraindulásában – hiszen a korábban bejelentett öttagú zsűriben nincs benne, az énekeseknek Rúzsa Magdit, Molnár Ferenc Caramelt, Marics Petit, Papp Szabit és Marsalkó Dávidot kell majd meggyőzniük.

A 2024-es Megasztár zsűrije

Fotó: TV2 / TV2

A zsűritagok már korábban nyilatkoztak arról, hogy mit várnak az új évadtól, most pedig a műsoron tanácsadóként dolgozó Vastag Csaba beszélt a szerepéről, miközben arra a kérdésre válaszolt, hogy miben lesz új a mostani Megasztár: "Tudom, hogy miben lesz más, de nem mondhatom meg. Az a helyzet, hogy pár dolgot nyilván el lehet mondani, de azt szeretnénk, ha meglepetések is érnék a kedves nézőket.

Merőben más lesz egyébként, mint eddig, hiszen nyilván hallgattunk az idők szavára.

A zsűri összetételére csak annyit reflektálnék, hogy amikor elkezdtem megírni annak idején, még jó pár hónappal ezelőtt, hogy milyen legyen az új Megasztár, akkor az első lap első sora azzal kezdődött, hogy »Rúzsa Magdi«. Ő volt az első, akit felírtam. Az, hogy most ez hogyan alakult, és miért kezdtük el, és hogyan hoztuk vissza, az egy nagyon hosszú történet... A műsor újraálmodásában, újjászületésében vagyok szereplő lényegében" – magyarázta a Mokkában.

A reggeli műsorban Vastag Csaba a TV2 kreatív producerével, Kirády Attilával jelent meg, aki pedig többek között arról beszélt, hogy szerinte milyen előadók válhatnak majd sikeressé a Megasztárban. "Nyilván kell egyrészt, hogy jó énekes legyen, de ugye sok jó énekes van. Kell az, hogy jó karakter legyen, és bírja a sztárságot, tudja elviselni azt a népszerűséget, ami ezzel jár.

Szerintem a Megasztárok egyébként ilyen szempontból működtek, hiszen ha belegondoltok, akkor minden Megasztár-győztest ismerünk.

Kevés ilyen tehetségkutató van, vagy talán egy sincsen... Szerintem ez egy nagyon fontos hozzáadott értéke a Megasztárnak, hogy olyan popzenei sztárokat nevel ki, akik egyébként ott vannak a piacon, jól működnek, ma is működnek – és az a célunk, hogy most is így legyen" – mondta Kirády Attila. A teljes beszélgetést meg tudja nézni itt: