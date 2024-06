Mindenkinek leesett az álla: egy elképesztően kicsi bikinialsóban terpeszt Vasvári Vivien

Tavaly ősszel megszületett Vasvári Vivien harmadik gyereke, akiről nemrég több új képet is mutatott az Instagram-oldalán. A modell és a férje így öt közös gyereket nevelnek jelenleg, de máris tervezik a következőt: nagyon örülnének, ha hamarosan is kislánnyal bővülne a családjuk. Vasvári Vivien háromgyerekes anyaként is tökéletes formában van, amit most újabb, szexi képpel bizonyít: egy falatnyi bugyiban, terpeszben fotózta magát a tükör előtt.

Nemrég egy kommentelő meg is kérdezte tőle, hogy sikerült ilyen gyorsan visszanyernie az alakját, mi a fogyásának titka. "Minden visszaáll magától egy idő után. Még van 6 kg plusz rajtam, de az is pár hónap és lemegy, nem aggódom. Meg sportolok is amikor éppen van energiám még rá. lvileg 40 hét alatt kell teljesen visszaállni az eredeti súlynak" - adta a választ nem sokkal a harmadik szülése után.

Imádja a gyerekeket

"Gyerekek nélkül a család egy meséhez hasonlít, de a gyerekekkel válik igazi tündérmesévé. Ők az életünk legédesebb gyümölcsei, amelyek a családfánk legszebb ágait alkotják. Velük a családunk története mindig folytatódik, új fejezetekkel, amiket együtt írunk meg napról napra" - írta korábban egy családi képükhöz, majd nem sokkal később a közösségi oldalán elárulta, hogy akkor lennének igazán boldogok, ha egy közös kislány is érkezne az életükbe.

Sokakra ráijesztett nemrég

Vasvári Vivien a napokban súlyos ételmérgezést kapott, emiatt az ágyból sem tud kikelni – derült ki egy Instagram-sztorijából. Az influenszer épp Horvátországban volt, ráadásul korábban egy híres szállodalánc étterméből posztolt – több követője szerint ott kaphatott ételmérgezést, de erről később már nem beszélt, így a valós okokra nem derült fény.