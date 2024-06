Féltékeny férje lőhette agyon az énekesnőt és műsorvezetőt

40 évesen gyilkosság áldozata lett a főleg Csehországban ismert énekesnő és műsorvezető, Victoria Vera Blyth, akit a rendőrök szerint június 11-én a saját férje, egy nemzetközi olajcég főnöke lőtt agyon ankarai otthonukban. Az 53 éves David Thomas Blyth utána magával is végzett.

A nyomozás még jelenleg is zajlik, így az összes részletet nem lehet tudni, de a gyilkosságról először tudósító török lapok szerint a házaspár pár sms-en veszett össze, a férj féltékenységből ölhetett. A kezdeti híradások arról is beszámoltak, hogy a gyilkosság idején a pár három gyereke, egy négy-, egy tíz-, illetve egy tizennégy éves gyerek is otthon tartózkodott, végül a legidősebb hívott segítséget.

Ki volt Victoria Vera Blyth?

Victoria Vera Blyth a Dél-afrikai Köztársaságban született, de a családjával már tinédzserként Prágába költözött, zenei tanulmányai után ott építette a karrierjét. Victoria Velvet vagy egyszerűen Victoria néven szerepelt énekesnőként: a bemutatkozó lemeze 2004-ben jelent meg, főleg Csehországban a legendás Eagles-dal, a Hotel California feldolgozásáról ismerhették sokan.

A Hotel California Victoria feldolgozásában:

Miután énekesnőként ismertté vált, Victoria Vera Blyth műsorvezetőként is lehetőséget kapott az Evropa 2 nevű cseh kereskedelmi rádióban, két évig vezette a reggeli műsort Leos Maressel és másokkal, saját rovata is volt.

Victoria aztán 2014-ben hozzáment a skót származású David Thomas Blythhoz, akivel eleinte Prágában éltek, majd a közel-keleti piac lehetőségei miatt 2019-ben Ankarába költöztek – ottani luxusvillájukban történt meg aztán a mostani tragédia.

Komoly tervei voltak

A Blesk című cseh lapnak Victoria Vera Blyth egy ismerőse úgy nyilatkozott, a korábbi énekesnő fel akarta támasztani zenei karrierjét, illetve azon gondolkodott, hogy vesz egy farmot – miközben maga Victoria az utolsó interjújában arról is beszélt, hogy sosem tervez nagyon előre, hisz sosem tudni, mit hoz a jövő.

"Gyönyörű volt, egzotikus, és mindig mosolygott. Sokkoló volt a híreket hallani. Érthetetlen, hogy mi történt ott" – mondta a tragédia után Petr Dvorak zenei producer.