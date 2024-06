Így még nem láttuk: Vilmos herceg vadul táncolt Taylor Swift koncertjén - videó

Vilmos herceg a 42. születésnapját Taylor Swift koncertjén ünnepelte a londoni Wembley stadionban, ahová két nagyobb gyerekét, a tízéves Györgyöt és a kilencéves Saroltát is elvitte.

A közösségi médiát hamar bejárta egy videó, amely a koncerten készült Vilmos hercegről – aki látszólag egyedül táncolt egy korlát mögött, teljesen megfeledkezve magáról. Nézze meg a videót!

Így táncolt Vilmos herceg Taylor Swift londoni koncertjén:

Taylor Swift aztán az év szelfijét is elkészítette a hercegi család jelen lévő tagjaival, amiről Vilmos herceg és Katalin hercegné hivatalos oldalán is megjelent egy bejegyzés. Mutatjuk ezt is.

Taylor Swift és Vilmos hercegék: készül az év szelfije

Taylor Swift közben egy másik verziót is mutatott a fotózkodásról, az ő posztjában már amerikaifocista barátja, Travis Kelce is szerepelt, aki a jelek szerint elkísérte a The Eras turné egy részére. Nézze meg ezt a képet is!

Együtt a különös csapat

Nemrég földrengést okozott

Taylor Swift közben azzal került be nemrég a hírekbe, hogy edinburghi koncertjein szó szerint megremegett a föld, a fellépése ugyanis földrengést okozott. A sokszoros Grammy-díjas popsztár a The Eras Tour nevű világturnéjának 17 fellépésből álló nagy-britanniai koncertsorozatát három stadionkoncerttel kezdte a skót fővárosban, ahol a rezgéseket észlelték.

A brit földtani intézet (British Geological Survey, BGS) beszámolója szerint a Murrayfield stadionban megtartott koncertek "immár tudományosan is földrengetőnek számítanak", mivel a zene, valamint a több tízezer rajongó tánca és nem egyszer percekig tartó ovációja a stadiontól hat kilométer távolságra is műszeresen jól észlelhető földmozgásokat okozott.

Tűzoltásban is ügyes

A minap egyébként Taylor Swiftről is előkerült egy érdekes videó, egy másik énekesnő, Gracie Abrams felvételén ugyanis az látszott, hogy a világsztár eloltott egy konyhai tüzet, amely New York-i apartmanjában, 50 millió dolláros tribecai ingatlanában keletkezett – bár először láthatóan nehezen boldogult a poroltóval, végül sikerrel járt.