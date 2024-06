Visszavonulásáról beszél a Marvel-filmek és a Lost sztárja

Evangeline Lilly egy Instagram-poszttal jelezte, hogy egy időre felhagyott a színészettel: bár arról elég homályosan nyilatkozott, hogy mit fog csinálni helyette, Hollywoodnak biztosan hátat fordított.

"Mostanában tele vagyok örömmel és elégedettséggel, ahogy megélem a vízióm... A nyilvánvalónak tűnő választástól (gazdagság és hírnév) való eltávolodás időnként ijesztőnek tűnhet, de a dharmába lépve a félelmet a beteljesülés váltja fel. Lehet, hogy egy nap visszatérek Hollywoodba, de egyelőre ez az, ahová tartozom. Egy új szakasz érkezett el, és én készen állok... és boldog vagyok" – írta egy közel húszéves videó mellé, amelyben arról beszélt, hogy hol látja magát tíz év múlva.

"Félek ezt bevallani a színésztársadalom többi tagjának, de ideális esetben tíz év múlva már visszavonult színésznő szeretnék lenni, szeretnék családot alapítani... és remélhetőleg humanitárius módon befolyásolni az emberek életét" – mondta már a Lost idején, 2006-ban. Vagyis már korábban is haknizott a visszavonulásával, hogy odafigyeljenek rá. Ez akkor be is jött neki, hirtelen elkezdett filmszerepeket kapni szuperprodukciókban.

Evangeline Lilly a családalapításon már rég túl van (élettársával, Norman Kalival két gyerekük van), különféle jótékonysági szervezetekkel is régóta dolgozik (Ruandában például 13 éve visz egy alapítványt), így nem teljesen világos, hogy milyen új szakasz kezdődött az életében – mindenesetre filmben vagy sorozatban mostanában ne számítsunk rá, legalábbis ezt állítja.

Ki az az Evangeline Lilly?

Evangeline Lilly a Lost – Eltűntek című sorozattal vált ismertté, 2004 és 2010 között összesen 120 epizódban játszotta Kate Austen szerepét. Korábban inkább csak statisztaszerepei voltak olyan produkciókban, mint a Raboljuk el Sinatrát!, a Csaó, Lizzie! vagy a Freddy vs. Jason, a Lost, és a fent idézett nyilatkozata után azonban sorra kapta az ajánlatokat.

2008-ban A bombák földjén című, hat Oscar-díjat nyert filmben is megjelent, majd jött a Szerelem életre-halálra és a Vasököl. 2013-ban A hobbit: Smaug pusztaságában, a következő évben a A hobbit: Az öt sereg csatája című folytatásban láthatták a nézők, 2015-re pedig már a Marvel-univerzumhoz is csatlakozott: Darázsként benne volt A Hangyában, A Hangya és a Darázsban, A Hangya és a Darázs: Kvantumániában, illetve a Bosszúállók: Végjátékban.