Újabb részletek derültek ki Weisz Fanni terhességéről

Mint ismert, Weisz Fanni tegnap a közösségi oldalán árulta el, hogy párja megkérte a kezét, ráadásul hamarosan a családjuk is bővülni fog, ugyanis gyereket vár a modell.

A modell az utóbbi időben egyre kevesebbet beszélt a magánéletéről a nyilvánosság előtt, azt is csak tavasszal árulta el, hogy új barátja van egy rejtélyes Instagram-bejegyzésben. Akkor még szemből meg sem mutatta a titokzatos férfit, akivel nem lehet tudni, mióta alkotnak egy párt. Valószínűleg a korábbi csalódásaiból tanult Weisz Fanni, és ezért sem szerette volna nagy dobra verni az új kapcsolatát, valamint a férfi civil lehet, ezért sem akar szerepelni a közösségi médiában.

Most azonban a Facebook-oldalán beszélt a terhességéről, ahol az is elárulta, hogy örül annak, hogy gyereket vár, ugyanakkor borzasztóan fél is tőle, hiszen az anyaszerep hatalmas felelősséggel jár.

"Szeretném megköszönni a sok gratulációt, sok kedves üzenetet.Még mindig nem hiszem el, hogy várandós lettem! Olyan félelmetes, persze nagy öröm is.

Természetesen hatalmas nagy boldogság van, de néha hirtelen rám tör az érzés, hogy bizony ez milyen hatalmas felelősség, mennyire kell majd vigyáznom a kis angyalkámra.

Vajon jó anya leszek majd? Mindent jól tudok csinálni? Mi lesz tovább? Tudom még odébb van, bár már nem is annyira, de olyan kíváncsian várom, milyen lesz, ha már hárman leszünk? Persze lesz segítségünk, nagyszülők , dédszülők, akik már most is rengeteg tanáccsal látnak el, nagyon izgalmas ami most történik velünk" - árulta el a 31 éves kismama.

Weisz Fanni korábban ismert személyekkel alkotott egy párt, de mindig szakítás lett a vége. Volt férjével, Hajmásy Péterrel 2021-ben váltak el, de egy évvel korábban már bejelentették, hogy zátonyra futott a házasságuk. Nem sokkal később Fanni összejött Bókay Gergővel, ám bő egy év után szakítottak. Ekkor dönthetett úgy a szőke szépség, hogy egy ideig most szingli marad, s a karrierjére és a családjára koncentrál.