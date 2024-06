Wrexham: Miért rajonganak milliók egy korábban ismeretlen kis futballklubért?

A Welcome to Wrexham sok millió nézővel ismertetett meg egy olyan kis walesi futballklubot, amelyről a focirajongók sem nagyon hallottak, pedig a Wrexham Association Football Clubot 1864-ben alapították, ezzel Wales legrégebbi klubja és a világ harmadik legrégebbi profi egyesületi labdarúgócsapata.

Wrexham

Fotó: Kalmár Csaba Tibor

A reality előtt más országban jóformán senki nem ismerte. A műsor hatására azonban világszerte megszerették, az USA-ban tízezrek mentek el megnézni a meccseit – ennyit tesz egy jó sztori és egy erős marketinggépezet.

Mekkora város Wrexham?

Wrexham amúgy sem egy ismert megapolisz, nem a nemzetközi turizmus egyik kedvelt desztinációja, még a walesi városok közt is csak a negyedik, Cardiff, Swansea és Newport mögött, 44 ezer lakossal – kevesebben laknak ott, mint Egerben vagy Békéscsabán. A kisváros csapata a 2023-24-es idényben második lett a negyedik ligában, így a következő bajnokságot már a harmadosztályban kezdi meg. Mivel pár éve még az ötödosztályban szerencsétlenekedett a nagy múltú klub, majd két év alatt két osztályt lépett felfelé, ez sikertörténet, így pedig képernyőn is helye lehet.

Welcome to Wrexham: az aggódó tulajdonosok

Fotó: FX

Minden 2020-ban kezdődött, amikor valamilyen különös okból kifolyólag két színész, az amerikai Rob McElhenney és a kanadai-amerikai Ryan Reynolds megvették a klubot, azzal a szándékkal, hogy felhozzák az élmezőnybe, és persze keresnek is vele majd némi pénzt. Az üzletet 2021-ban hagyták jóvá, de addigra már sok szenvedésen mentek át a klub szurkolói: hiába a dicső múlt, akkor már jó ideje az ötödik ligában vegetáltak, csődeljárást is indítottak a klub ellen, a falusi csapatok elleni kilátástalan játék pedig egyre több nézőnek vette el a kedvét attól, hogy kijárjon a meccsekre és pénzt fizessen azért, hogy élőben, saját szemével lássa a vergődést. Rossz hangulat volt, borongós időben borongós hangulatú drukkerek morgolódtak a lelátón, nem nagy számban.

Welcome to Wrexham

Fotó: FX / FX

A koronavírus odacsapott ennek a klubnak is, több dolgozót elbocsátottak, épkézláb játékosok leigazolására sem volt pénz, a városi fiatalok pedig elmentek vagy nem focival foglalkoztak. A két színész milliókat költött a klubra, és ennek meg is lett az eredménye, ha nem is azonnal. Fordulópont volt, hogy az FX is látott benne fantáziát (itthon a Disney+ adja), így elindult a Welcome to Wrexham, amely olyan népszerű tartalom lett, hogy a második után nem nagyon volt kérdés, hogy elindul a harmadik évad is.