Újabb részletek derültek ki Zámbó Krisztián súlyos balesetéről

Az Ázsia Expressz leendő sztárja, Zámbó Krisztián április végén jelentkezett be közösségi oldalán a rossz hírrel, hogy súlyos balesetet szenvedett.

44 éves vagyok, és az első törésem megvolt... Soha életemben nem estem el biciklivel, de sikerült.

Végig törés... De ettől függetlenül a fellépéseket nem hagyom abba, úgyhogy így fogok fellépni a színpadon" - jelentkezett a kórházból akkor Zámbó Krisztián, akiről az a hír terjedt, hogy feladta az Ázsia Expresszt.

Az énekes nagyon nehezen épül fel a biciklibalesete során szerzett sérüléséből, ami nem csak fizikailag, de lelkileg is megviseli.

"Fizikoterápiára járok, hál’ Istennek egyre jobban gyógyulok, bár a bordámmal még kicsit szenvedek.

Felszedtem egy jó pár kilót, kicsit ellustultam, de nyilván ez amiatt is van, hogy a sérülések akadályoznak a mozgásban.

Ez a kiszolgáltatottság szellemileg és lelkileg is megviselt. Feszültebb vagyok mostanában, a munka is sokkal nehezebb. Az egyetlen szerencsém, hogy nincs 35-40 fok. De igyekszem bizakodó lenni. Jövő hétre már azt tervezem, hogy elkezdek mozogni edzőteremben is. Persze, a gyógytornát is csinálom. Bár az alvás például nagyon nehéz, ma is nagyon rosszul aludtam, így nincs túl sok energiám.

Senkinek sem kívánom ezt. Az embernek kikezdi a lelkivilágát, hogy semmit nem tud megtenni, amit szeretne

- részletezte.

Felépülése után párjával, Takács Zsuzskával szeretne elutazni valahova, minden vágya, hogy több év után kiszakadjon a megszokott környezetéből.

"Most azt tervezem, hogy el kellene utaznunk valahova a tengerpartra.

Bár nagyon kevés időm van, de talán 4-5 napra el tudnánk menni.

Nem azt mondom, hogy tengerparton akarom tölteni az egész nyaralást, mert látványosságokra is kíváncsi vagyok, de olyan helyre akarok eljutni, ahova életében egyszer jut el az ember. Úgy érzem, muszáj lenne most kimozdulnom ebből a közegből, a sok munkából, szerintem nagyjából 10-15 éve nem nyaraltam így" - árulta el a Borsnak.

Barátnője ápolja őt

Szerencséjére ott van vele Takács Zsuzska, akivel bár hullámzó a kapcsolatuk, mindig támogatják egymást, és végül mindig egymás mellett kötnek ki.