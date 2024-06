Mindjárt kiesnek a szűk bikinifelsőből Zimány Linda nagy mellei - képek

Zimány Linda napozással töltötte a hétvégét, erről pedig egy albumnyi képpel számolt be a közösségi oldalán. Az Instagramon egyre többen figyelik az életét, a követőknek pedig rendszeresen tesz közzé magáról hasonlóan szexi képeket. A modell a kis bikinik mellett nagyon szereti az extrém ruhákat, és a tökéletes alakját is előszeretettel mutogatja: a napokban épp egy vacsorára érkezett feltűnő összeállításban, a felsőből szinte teljesen kilátszódnak a mellei.

Bikinis képekkel árasztotta el a közösségi oldalát

Zimány Linda közel 20 éve, 2005-ben lett ismert, azóta gyakorlatilag tele vannak vele az újságok, mindig történik vele valami, már teljesen meztelenül is megmutatta magát. A 37 éves modellnek, jogásznak volt több próbálkozása, néhány ismert férfi is feltűnt az oldalán, de a mai napig keresi az igazit. Zimány Linda mindig is rengeteget foglalkozott magával, nem maradtak el a plasztikai beavatkozások sem. Arca és teste is teljesen átalakult, szinte nem lehet ráismerni. Összeszedtünk néhány fotót róla az elmúlt évekből, ezeket itt tudja megnézni.

Mindig remek formában van

Egy zaklató miatt nehéz időszak van mögötte

Mint írtuk, Németországban elfogták, majd hazaszállították H. Csabát, aki korábban Zimány Lindát is zaklatta és életveszélyesen megfenyegette, de más bűncselekményekkel is gyanúsítják.

Németországból hoztak Budapestre a rendőrök egy magyar férfit, akit azzal gyanúsítanak, hogy több rendvédelmi szervezetnek küldött fenyegető üzenetet, illetve egy celebet is zaklatott.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főosztálya folytat eljárást egy 43 éves férfi ellen, aki a gyanú szerint 2023. január 29-én több magyar rendvédelmi szervnek küldött e-mailt, amelyben azzal fenyegetőzött, hogy embereket fog meggyilkolni, amennyiben családját nem telepítik külföldre. A Németországban élő magyar állampolgár 2023 első fél évében közösségi oldalán keresztül egy ismert magyar fotómodellnek is számos életveszélyes fenyegetést tartalmazó, illetve trágár üzenetet küldött" – olvasható a Police.hu oldalán, ahol egy videó is látható H. Csaba hazaszállításáról.