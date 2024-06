Rettentően kínos helyzetbe került Zimány Linda

Zimány Linda most elmesélte élete egyik legkínosabb divatbalesetét, ami épp egy olaszországi nyaralása során törént vele. A modell csak a véletlennek köszönhette, hogymeg tudta oldani az étterem közepén a problémát, pedig általában minden eshetőségre fel van készülve.

"Amikor elkezdtem ruhákkal foglalkozni, eleinte voltak gondok a varrással, és én a mintadarabok közül elvittem egyet egy olaszországi nyaralásra. A vacsoránál, ahogy leültem benne teljesen szétnyílt a fenekemen a cipzárnál. Az egy elég megoldhatatlan helyzet volt, de az volt a szerencsém, hogy volt nálam egy farmerkabát amit rá tudtam kötni a derekamra.

Gyakorlatilag telibe látszódott a fenekem, úgyhogy ha az nincs, akkor az egész vacsorát úgy kellett volna végigüljem.

- emlékezett vissza Zimány Linda, aki pár évvel ezelőtt vágott bele a divattervezésbe, és az elmondásai alapján nem ment minden zökkenőmentesen.

Zimány Linda egy olasz étteremben került kínos helyzetbe, amikor a fenekénél szétszakadt a ruhája

Fotó: Zimány Linda / Instagram

A modell arról is mesélt, hogy milyen trükkjei vannak, amivel még vonzóbbá teheti a megjelenését, akármilyen alkalomról is legyen szó.

Elég sok divattrükköm van. Nyáron például mindig használok a testre ilyen bronzosítókat, hogy csillogjon a bőröm.

Én a magassarkút is ilyen trükknek tartom, mert megnyújtja az alakot, vékonyabbnak látszik a boka, és a láb, ezért is szeretem nagyon hordani"- magyarázta az ügyvédként is dolgozó Zimány, akinek a váratlan helyzetekre is szokott lenni megoldása.

Kevesen gondolnák rólam, de olyan szempontból szégyenlős vagyok, hogy ha egy nyári ruha alá nem lehet melltartót felvenni és kicsit hűvösebb van nem szeretem, ha minden látszik.

Az ilyen tapaszokkal ezt tök jól meg lehet oldani, hogy ne mindenki téged nézzen. Bár szexi is tud lenni, de hétköznap nem feltétlen szereti az ember, ha úgy sétálgat az utcán vagy egy rendezvényen" - magyarázta a Ripostnak Zimány Linda, aki előszeretettel használ úgynevezett mellbimbótapaszt, ha nem illik a választott ruhája alá a melltartó, hiszen nagyon fontos számára a tökéletes megjelenés, főleg, ha jelentősebb eseményeken, rendezvényeken kell részt vennie.