Elképesztő izgalmak: hatalmas nyereménnyel távozott a Zsákbamacska anya-lánya párosa - videó

A tegnap esti adásban egy anya-lánya páros elképesztő izgalmakat élt át a nézőkkel együtt. Számos jó döntést hoztak, és végig kitartottak a kettes függöny mellett, ami végül hatalmas szerencsét hozott számukra, ugyanis több, mint tíz millió forintos autóval hagyták el a Zsákbamacska stúdióját.

A hatalmas örömön Marics Petivel, Pető Brúnóval és Stana Alexandrával osztoztak a nyertesek, mindenki önkívületi állapotba került, amikor meglátták a nyereményautót a függöny mögött. Az anyuka hirtelen földre rogyott, és a padlót csapkodva sikoltozott örömében.

Hatalmas összegű tárgynyereménnyel távozhatott az anya-lánya páros a tegnap esti Zsákbamacskából

Fotó: TV2

Új műsorvezetők a megújult Zsákbamacskában

Idén április 27-én, különkiadással indult a TV2 műsorán a Zsákbamacska vadonatúj évada. Az első adáshéten a hamarosan visszatérő Megasztár zsűritagjaként is látható Marics Peti, valamint Pető Brúnó segítették vagy éppen nehezítették meg a játékosok dolgát, a műsor háziasszonya pedig a Dancing with the Starsból ismert Stana Alexandra volt a két énekes mellett. Május 6-án debütált a gameshow másik nagyszerű házigazdapárosa: Szente Vajk és T. Danny, akikhez a sokszor elérzékenyülő Kárpáti Rebeka csatlakozott, aki nemrég szakított gazdag barátjával.

Zsákbamacska

Fotó: TV2

A műsorral kapcsolatban Szente Vajk korábban elmondta, hogy a döntéseket a szereplők hozzák meg, de a szituációkat a műsorvezetők teremtik meg. T. Dannyvel a Dancing with the Starsban találkoztak, és nagyon jó kapcsolat alakult ki közöttük. A színész-rendező-műsorvezető elárulta, hogy voltak próbafelvételek, azaz kipróbálták őket mielőtt adásba kerültek volna.

Kárpáti Rebeka is ott van a két férfi műsorvezető mellett.

A két fiú viszi az egészet, de én is ott vagyok és segítek nekik.

A két fiú dinamikája nagyon érdekes volt, teljesen más személyiségekről van szó. Baromi izgalmas lesz a mai műsor és persze a többi is, nagy emberi összeérések is lesznek” - mondta az egykori szépségkirálynő.

Szente Vajk szerint sokféle játék van ebben a műsorban, majdnem hatvanféle, ettől pedig színes, érdekes, mindig újnak hat.

Játszani pedig mindenki szeret. Nem volt olyan tapasztalata, hogy a civilekkel vagy sztárokkal könnyebb-e egy ilyen adás felvétele, de mindig érzik, amikor valakinek sorsfordító pillanat közeleg, amikor nagy nyereményről van szó, és a szerencse dönt, mint a tegnap esti adásban is.