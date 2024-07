44 évesen esett teherbe a magyar énekesnő

Csézy nemrég beszélt élete legnagyobb tragédiájáról is, amikor tragikus körülmények között elveszítette első férjét, aki öngyilkosságot követett el. Második férje, aki rákkutató orvos, 18 évvel idősebb az énekesnőnél, már régóta küzdenek azért, hogy közös gyerekük szülessen. Az énekesnő nagy félelme volt, hogy lassan kifut az időből, de nem még év elején is azt taglalta, hogy nem adja fel azt az álmát, hogy egyszer saját gyereke szülessen. Most úgy tűnik, megérte kitartaniuk, hiszen sikerült teherbe esnie.

Csézy 2014-ben ment újra férjhez Szabó László rákkutató doktorhoz, akivel azóta is boldog házasságban élnek. Az énekesnő úgy gondolja, hogy élete legnehezebb időszakát nem élte volna túl második férje nélkül, aki átsegítette a gyászfolyamaton első férje elvesztése után, hiszen a férfi is hasonlóképp vesztette el előző feleségét, mint az énekesnő.

Azt gondolom, az emberi létnek számomra legfőbb értelme a gyerek, nem tudom elképzelni az életem nélküle. Évek óta sokat teszek, teszünk érte, hogy legyen.

Ez egy nagy és lelket próbáló küzdelem, de a szívem mélyén azt érzem, előbb-utóbb sikerrel járok, járunk" - mondta Csézy, aki év elején még úgy nyilatkozott, hogy még egy éve van hátra, hiszen a magyar törvények szerint a nők 45 éves korukig próbálkozhatnak az ilyen jellegű kezelésekkel.

Csézy és párja hosszú évek óta küzdenek a közös gyerekért

Fotó: Schmidt Barbara/Life.hu

Annak, hogy erről most a nyilvánosság előtt beszélek, egyetlen oka van: hogy erőt, hitet adjak, akiknek valamilyen okból nem született gyerekük, de nagyon szeretnének.

Hogy érezzék, nincsenek egyedül, sokkal többen vagyunk, akik kisbabára vágyunk, mint gondolnák" - mondta korábban az énekesnő, aki saját történetével szerette volna bátorítani a hasonló helyzetben lévő nőket.

Csézy nem futott ki az időből, és a megérzései is jónak bizonyultak, ugyanis nemrég nagy örömmel jelentette be a hivatalos közösségi oldalán, hogy végre édesanya lesz.

A Jóisten nem feledkezett meg rólunk! Egy testben két szív dobog, Édesanya leszek!

- tudatta követőivel az énekesnő, bejelentéséhez egy férjével készült közös fotót is mellékelt.