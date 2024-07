51 évesen meghalt a sorozatsztár, miután bejelentette visszatérését

Meghalt a kedvelt amerikai napi sorozat szeretett sztárja, 51 éves volt. A halálhír azután érkezett, hogy alig néhány héttel ezelőtt bejelentette tévés visszatérését.

Esta TerBlanche a napi sorozatban

Fotó: Getty

A színésznőt, aki Gillian Andrassyt játszotta a sikeres sorozatban, az All My Childrenben, holtan találták hollywoodi otthonában. Keresztlánya, Barbie Ashley szerint Esta TerBlanche csütörtökön (július 18-án) váratlanul halt meg - írja a TMZ.

Ez hetekkel azután történt, hogy a sztár elárulta, hogy szeretne újra a képernyőn lenni: akkor közölte, hogy a tévézés „mindenképpen olyasmi, amibe szeretnék visszatérni”.

Sokan szerették

A vizsgálatok alapján csak egy nappal később találtak rá a holttestre. A színésznő halálát korábbi menedzsere, Annie Spoliansky erősítette meg a People-nek adott nyilatkozatában.

„Mélységesen elszomorított minket ez a hír. Szeretném elmondani, hogy Esta egy nagyon kedves, szerető, adakozó és gondoskodó ember volt. Komolyan törődött minden emberrel és állattal. Voltak mókusai, akiket naponta etetett és gondozott, a két macskája és a nemrég születettek nála kiscicák, akikről úgy gondoskodott, mintha a saját gyermekei lennének. Esta mindig is nagylelkű és kedves volt hozzám, és hálás vagyok, hogy annyi ideig ismerhettem… megdöbbenve értesültem a haláláról” – írta a menedzsere.

A sajtósa, Lisa Rodrigo is búcsúzott tőle: „Megszakadt a szívem, amikor értesültem Esta haláláról. Gyönyörű lelkű ember volt és mindig is az marad nekem, aki minden nap hiányozni fog. Büszke vagyok rá, hogy ismerhettem őt, és nemcsak ügyfélnek, hanem barátnak is nevezhettem.”

Majdnem 11 ezer rész készült

Az All My Children egy amerikai televíziós szappanopera, amelyet 1970. január 5-től 2011. szeptember 23-ig futott az ABC műsorán, majd április 29-től 2013. szeptember 2-ig a Hulu, Hulu Plus és iTunes csatornákon keresztül adták.

A szappanoperából 10 712 epizód készült, ennyit láthattak a tévézők. Tévében és online összesen 10 755 rész volt adásban. A sorozat rengeteg díjat nyert a sok évtized alatt.