A felismerhetetlenségig megváltoztatták a magyar topmodell arcát - fotók

Nem mindennapi fotóval jelentkezett a napokban a Next Top Model Hungary győztese. Mészáros Lili nemrég a műsorban is szereplő Oleg Borisuk kamerája előtt mutatta meg egy újabb arcát.

– Féltem, hogy megosztóak lesznek a képek, de sokan egyenesen azt írták, hogy ez a kedvenc fotósorozatuk rólam, egyébként nekem is nagy kedvencem – ismerte el mosolyogva Lili.

– Nagyon szerencsés vagyok, ha százalékban kéne kifejezni, úgy mondanám, hogy 99 százalékban pozitív véleményeket kapok és hallok vissza. Őszinte leszek, féltem, hogyan küzdenék meg azzal, ha rám szabadulna a népharag. Azért résen vagyok, mert egyetlen ballépés elég. De most ezt nagyon jó megélni, jó visszaigazolás arra, amit csinálok - mondta a Borsnak.

Mészáros Lili az első perctől kezdve a TV2 sikerműsora, a Next Top model Hungary esélyesének számított, noha modellkedése kezdetén komoly testképzavarral küzdött, úgy érezte, nem tud eléggé lefogyni, ami a karrierjét is veszélybe sodorta.

A 12 hétig tartó megmérettetés végén a műsorban zsűriző szakemberek Mészáros Lilit találták a legalkalmasabbnak arra, hogy elhelyezkedjen a modellszakmában, mivel végig kimagasló eredménnyel teljesítette a feladatokat.

A 10 millió forintos nyeremény mellett többek között a Palvin Barbara karrierét is menedzselő Icon Modell Management kétéves exkluzív modellszerződését is elvihette. A Next Top Model Hungary nyertese boldog párkapcsolatban él.