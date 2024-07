Így változtak meg A Grace klinika sztárjai az elmúlt húsz év alatt

Ellen Pompeo a legutóbbi, huszadik évadban

Fotó: Grey's Anatomy Official Instagram

Chandra Wilson

Chandra Wilson Miranda Bailey szerepében

Fotó: ABC

A színésznő kezdetben Miranda Baileyt, a rezidens orvosok mentorát alakítja, egy általános sebészt, aki a kórház vezető rezidense lesz, majd később felettes általános sebész. Wilson is a kezdetek óta szerepel a sorozatban, valószínűleg ő is visszatér a 21. évadban is. Az 54 éves színésznőt már négyszer jelölték Primetime Emmy-díjra Dr. Miranda Bailey megformálásáért az elmúlt években. Karaktere feltűnt A Grace klinka két testvérsorozata, a Doktor Addison és a 19-es körzet című sorozatok egyes epizódjaiban is. Chandra Wilson jelenleg élettársi kapcsolatban él, háromgyerekes édesanya.

Chandra Wilson A Grace klinika legutóbbi, 20. évadában

Fotó: Grey's Anatomy Official Instagram

James Pickens Jr.

James Pickens Jr. az első évadban

Fotó: Photo12 via AFP / Photo12 via AFP/Archives du 7e Art/DR

Szintén az eredeti szereplőgárda tagja, aki az összes évadban feltűnt Richard Webber szerepében. Karaktere vezeti a sebészeti programot, mely a rezidensek továbbképzéséért felel, valamint ő a sebészek főnöke, az osztály vezetője, akiről kiderül, hogy korábban viszonya volt Meredith Grey anyjával. A 69 éves színész ismerősnek tűnhet az X-akták című sorozatból, de feltűnt a Beverly Hills 90210-ben is. Feleségét 1984-ben vette el, házasságuk azóta töretlen, két fiuk született ezidő alatt, és szintén színészkedéssel próbálkoznak.

James Pickens Jr. a legutóbbi évadban

Fotó: James Pickens Jr. Instagram



Sandra Oh

Sandra Oh Cristina Yang szerepében

Fotó: ABC

A színésznő Cristina Yangot formálta meg az eredeti szereposztásban, egyike volt az öt rezidensnek a történet kezdetén. Romantikus viszony alakult ki karaktere és Preston Burke szívsebész karaktere között, akit Isaiah Washington alakított. Oh egészen a 10. évadig szerepelt A Grace klinikában, 2014-ben hagyta ott a sorozatot, amivel egy Golden Globe-ot nyert, és ötször jelölték Emmy-díjra Yang megformálásáért. Volt férje Alexander Payne filmrendező, akivel öt évig voltak házasok, gyerekük nem született. Sandra Oh azóta sem ment újra férjhez. Az 52 éves színésznő olyan filmekben és sorozatokban tűnt fel az évek során, mint a Neveletlen hercegnő, a Sírhant művek, vagy a Vörös hegedű.