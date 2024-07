Alec Baldwin után egy másik ismert színész keveredett gyanúba a forgatáson lelőtt operatőr halálának ügyében

Alec Baldwin újra bíróság elé állt, közel három évvel azután, hogy állítása szerint, véletlenül lőtte le Halyna Hutchins operatőrt a Rozsda című film forgatásán Új-Mexikóban. Mint ismert, a film egyik jelenetének felvételekor 2021 októberében Santa-Fében véletlenül éles lőszerrel leadott lövés következtében meghalt a film operatőre, Halyna Hutchins, valamint megsebesült a rendező, Joel Souza is, azonban azóta sem tisztázott, hogyan került a forgatás helyszínére éles lőszer. Ezért is az újabb tárgyalás, melyet június 9-én kezdtek a Santa Fe megyei bíróságon.

Alec Baldwint látszólag nagyon megviselték a történtek, ráadásul pert indított ellene a halott operatőr családja is korábban, viszont később egyezségre jutottak a Hutchins család által indított perben. Abban egyeztek meg, hogy az operatőr férje beszáll a film elkészítésébe, amit a tragédia után mégis leforgattak. Az új-mexikói állam ügyészei azt állítják, hogy Alec Baldwin hazudhatott a lövésről, ezt szemtanúk beszámolójára alapozzák, ugyanis többek szerint nem figyelt a lőfegyver-kiképzés közben a színész, ezért nem véletlen, hogy nála történt a baj.

A Rust tragikus körülmények között meghalt operatőre, Halyna Hutchins

(Photo by EyePress News / EyePress via AFP)

Balwdin még januárban mind a 18 vádpontban ártatlannak vallotta magát, ügyvédei pedig azzal védekeznek, hogy nem a színészek dolga ellenőrizni a kellékeket, így a fegyvereket és a lőszereket sem. Ha elítélik, akkor akár 18 hónapig terjedő börtönbüntetést is kaphat. Az esküdtszék idén áprilisban már ítéletet hirdetett, és elítélte gondatlanságból elkövetett emberölés vádjában Hannah Gutierrez-Reed fegyvermestert, azonban tovább folynak a tárgyalások, ugyanis az érintettek közül sokan pert indítanak egymással szemben, ezen kívül túl sok volt az ellentmondás a tanúvallomásokban.

Újabb színész keveredett gyanúba

Sokan megdöbbentek, amikor kiderült, hogy Alec Baldwin után egy másik ismert színész is gyanúba keveredett, sőt, ki is hallgatták őt a tragédia után, ugyanis aznap ő is a forgatáson tartózkodott. A nagy meglepetésnek egyrészt az az oka, hogy szinte senki sem emlékezett rá, hogy eredetileg szerepelt volna a Rustban, ugyanis időbeosztással kapcsolatos konfliktusok miatt kilépett.