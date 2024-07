Teljesen átalakult a válása után a luxusfeleség, így néz ki most - képek

Bulgakova Anfisáról már a Feleségek luxuskivitelben című műsorban is kiderült, hogy mennyire fontos számára a makulátlan külső megjelenés. Bár Anfisa Bulgakova a tükörképével régóta elégedett, a néhány hónappal korábbi – azaz a válása előtti – képekkel is összehasonlítva, most még jobbnak látja a helyzetet, jót tett neki az elmúlt időszak.

Bulgakova Anfisa luxusfeleségként lett ismert egy tévéműsorban, és bár azóta már nem feleség, az életével – pontosabban a külsejével – elégedettebb, mint valaha. Az Instagramra feltett bejegyzései szerint most sokkal jobban érzi magát, mint korábban, és ez szerinte a külsején is egyértelműen meglátszik. A Feleségek luxuskivitelben című sorozat negyedik évadában feltűnt influenszer már régóta foglalkozik arcjógával, mint mondja, fiatalos megjelenését főképp ennek a különleges eljárásnak köszönheti. A háromgyermekes anya mindig is nagyon figyelt az alakjára és egész megjelenésére, így összességében elégedett volt a tükörképével. Néhány hónapja azonban valami megváltozott, mint mondta, az elmúlt időben minden eddiginél több bókot kap. Kedves hölgyek, mostanában egyre több bókot kapok, és az elején nem nagyon értettem, hogy mi változott, mert valahogy hirtelen nagyon sokan elkezdtetek dicsérni – fogalmazott közösségi oldalán. "Meg kell, hogy mondjam, ebben van valami, mert a külső szépségemen mindig is dolgoztam, de ami most van, az belülről sugárzik, és valószínűleg ezt látják a körülöttem lévő emberek is. Hosszú utat tettem meg idáig, de ebben soha nem lesz megállás, hiszen mindig van hova fejlődni" - írta. Ezután Anfisa egy látványos „előtte-utána” képet rakott ki: egy szelfit őszről és egy friss képet, amin az látszik, hogy milyen a külseje és kisugárzása mostanában. Nemrég ért véget a házassága " Ősszel még így néztem ki, itt minden látszik az arcomon, a sok fájdalom, a bizonytalanság, a félelem, és mind az, amit átéltem. A nehéz időszak nyomai teljes egészében kisugároztak az arcomra… – írta az egykori reality-szereplő, majd levonta a következtetést, hogy a változást az hozta meg, hogy elkezdett önmagával, a lelkével is foglalkozni. Képeken mutatta meg a változást

Fotó: Anfisa A néhány hónappal ezelőtti változásnak pedig nyomós oka van: bár most közösségi oldalán nem mondta ki, de valójában az lehetett a vízválasztó, hogy áprilisban elvált férjétől - írja a Bors. "Két napja elváltam. Mindig hálával fogok emlékezni erre a szép fejezetére az életünknek, amit együtt írtunk, és talán egyszer még pappírra is vetem mindazt, ami volt, amit átéltünk együtt, hiszen gyakran éreztem a 12 év során, hogy ilyen történetek csak a mesékben léteznek… "– fogalmazott akkor, utalva az ukrán származású teniszezőre, Szerhij Sztahovszkijra, akivel tönkrement a házassága.



