A börtönből szabadult Aurelio találkozott azzal a férfival, akit elrabolt

Mert keveredhettem volna bele olyan dolgokba is, ami sokkal nagyobb büntetési tétellel járt volna. Mert nagyon sokat jártam az éjszakába, nem titok. Sok barátom van, akik ugye most is bent vannak és elég, hogy az ember egyszer legyen rossz helyen. Bent figyelj, 1o-ből 8 ember azt mondja, ő ártatlan. Néztem is, hogy tényleg? Ennyi ártatlan ember ül a börtönben? Én amikor jártam csoportterápián, vagy amikor néha az őrök szóba elegyedtek velem, főleg az elején kérdezték, te is ártatlan vagy, mi? Én ilyenkor mindig mondtam, hogy nem, én bűnös vagyok!