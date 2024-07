Aurelio elmondta, hogy mi hiányzott legjobban neki a börtönben, a szexről is beszélt

Két évet volt börtönben Aurelio, az egykori valóságshow-győztes, aki most a bent töltött időről beszélt egy interjúban. "Bent semmid nincs, ott senkit nem érdekel ki vagy, mid van, milyen autód van.

Aki egyszer bekerül és két év nagyon hosszú idő, az egy életre megtanulja, mit szabad és mit nem.

Nekem senkire nincs szükségem, hogy emlékeztessen arra, két éven keresztül mit kellett túléljek!" - mondta az egykori villalakó.

A fiatal férfi már csak kislánya miatt sem akar a bűn útjára lépni, nem akarja elveszíteni családját. Arra a kérdésre, hogy mennyire hiányzott neki a szex, azt mondta, minden embernek vannak vágyai, igényei, neki is. "De amikor én azt mondom, hogy

a szex nem hiányzott annyira, mint a szeretet!"

(Bors)

Aurelio gyereke egyéjszakás kalandból fogant. A két fiatalnak korábban alig volt módja beszélgetni, szerelemről szó sem volt, így az második első találkozásuk nagyon különleges élmény lehetett.

A közös gyerekük érdekében igyekeztek jó viszonyt ápolni egymással, egyre több időt töltöttek kettesben, illetve hármasban, így akaratlanul is egymásba szerettek, és most már családként tervezik a jövőt. Baján, ahol jelenleg is élnek, már azt is pletykálják, hogy Aurelio olyan szerelmes, és annyira rajong a kislányáért Sofiáért, hogy komolyan fontolóra vette, hogy oltár elé vezeti a kedvesét.