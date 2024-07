Egyre biztosabb: szakított az Ázsia Expressz sztárpárja

Hegyes Bercit a Dancing with the Starsban ismerhette meg a közönség, ahol rögtön az első évadban elképesztő sikert aratott Gelencsér Tímea oldalán, hiszen megnyerték a versenyt. Azonban nem ez volt az egyetlen kupa, amit a magasba emelhetett, hiszen a harmadik évadban Csobot Adél partnereként fölényes győzelmet arattak.

A műsor nemcsak ismertséget és díjat, hanem szerelmet is hozott neki. Hegyes és Vágner Fanni a kulisszák mögött ismerte meg egymást, ugyanis a szőke lány a Dancing with the Stars fodrásza volt. A sztárpár 2022-ben vállalta fel kapcsolatát a nyilvánosság előtt, majd az Ázsia Expressz legutóbbi évadában is feltűntek, melyben egészen a döntőig jutottak, és küzdöttek Kucsera Gábor és Tóth Dávid egykori olimpikonok ellen végül másodikként kerültek ki a hajszából. Úgy tűnik azonban, hogy kapcsolatuk válságba kerülhetett. A rajongóknak is feltűnt, hogy a páros egyre kevesebb közös tartalmat, fotót oszt meg a közösségi oldalakon, így egyből azt feltételezték, hogy szakíthattak.

Vágner Fanni oldala árulkodó, hiszen már több külföldi nyaraláson is részt vett, de a táncos egyikre sem tartott vele, Berci pedig egy ismeretlen nő társaságában fotózta magát. Korábban még az esküvőről is szó volt, azonban mára már egyáltalán nincs rendben a táncos és a fodrász kapcsolata.

Egy hónappal ezelőtt Hegyes Berci szűkszavúan nyilatkozott, és elmondta, hogy nem kíván beszélni a kapcsolatukról. Ez pedig azt is jelentheti, hogy a pár valóban szakíthatott, ugyanis, ha az ellenkezője lenne igaz, akkor minden bizonyára cáfolta volna a híreszteléseket.

Erre enged következtetni az a tény is, miszerint a fiatal lány nemrég részt vett egy koktélpartin, azonban míg a legtöbben a párjukkal együtt jelentek meg, őt egy barátnője kísérte el. A Bors fotósa megörökítette, hogy Fannit egyáltalán nem viselte meg a szakítás, feltűnően jókedvű volt, és nyoma sem volt szomorúságnak.

Hegyes Berci és Fanni már az esküvőt tervezték, azonban úgy tűnik, hogy ez már nem fog megvalósulni.