Kiderült, van-e férfi Baukó Éva életében

Bár Baukó Éva mostanában is Nagy Alekosszal van elfoglalva, mivel az újra beperelte őt, és emiatt gyakran kell Érdre járnia a bíróságra, de most megszólalt arról is, van-e másik férfi az életében, akivel kevésbé feszült a viszonya. Mint írtuk, nemrég újabb csatározás kezdődött az egykor jó baráti kapcsolatban lévő Baukó Éva és Nagy Alekosz között, akiknek nem ez az első eset, hogy jogi útra terelik a vitás ügyeiket. Korábban 2021 nyarán pereskedtek, ekkor csúnyán összevesztek, Nagy Alekosz pedig feljelentette Baukó Évát, akit rágalmazással vádolt meg, és ez történt most is.

Baukó Éva azt állítja, hogy Nagy Alekosz törvényi határokat lépett át, amikor fiatal lányokat zaklatott szexuálisan, szöveges üzenetekben. Az egykori valóságshow-szereplő nő ekkor fel is vette a kapcsolatot néhány iskolás lánnyal, akik neki is leírták, hogyan tett nekik tisztességtelen ajánlatot a férfi, aki ezeknek az üzeneteknek a nyilvánosságra hozását követően indított pert Baukó ellen. A felek már találkoztak az érdi bíróságon, ahol egy úgynevezett előkészítő ülésen vettek részt ügyvédeik társaságában, itt még volt lehetőségük a peren kívüli megegyezésre, amire végül nem került sor.

Őszintén mondom, furcsa, kitekert világ az, ahol egy fiatalkorúakat zaklató bárki-akárki pert indíthat azzal szemben, aki szót emel ellene.

De ha már így alakult, megpróbálom kihozni ebből a legtöbbet" - mondta akkor Baukó, akinek elég hosszúra is nyúlhat ez a pereskedése, de nem bánta meg, hogy így cselekedett, ugyanis szerinte mindenkire tartozik ez az ügy, hiszen egy zaklatóval állnak szemben.

Baukó ritkán beszél a magánéletéről, főleg a szerelemi ügyeiről, inkább merész képeken mutogatja magát, hogy bizonyítsa jól érzi magát a bőrében. Idén Görögországból jelentkezett pár bikinis fotóval, de mint kiderült ide is legjobb barátnőjével utazott el. Most elárulta, hogy van-e már férfi az életében, vagy még mindig várat magára a nagy szerelem.

Gyerek- és családcentrikus vagyok. Van két húgom, az egyiknek három gyereke van.

Nagyon nehéz a helyzetük, mert a háromból kettő beteg. Az egyik rákos volt, és bár meggyógyult, még mindig sok vizsgálatra járnak, a másik pedig autista. Ráadásul hitelcsapdába is kerültek, ezért igyekszem anyagilag és lelkileg is segíteni őket. A szívemre veszem mások sorsát, az övékét pedig főleg...

Nagyon szeretnék gyereket, de sajnos borzasztóan nehéz az ismerkedés. Mostanában viszont nem vagyok olyan passzban, hogy újra randizgassak.

- vallotta be a hot! magazinnak kissé elkeseredetten Baukó Éva, akit a jogi csatározáson túl megvisel az is, hogy családja ilyen nehéz helyzetben van, ő pedig attól is tart, hogy kifut az időből, hiszen már negyvenéves elmúlt, pedig nagyon vágyna egy gyerekre.