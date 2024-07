18 évvel visszavonulása után árulta el döntésének valódi okát a magyar énekesnő - videó

Majd Palik László kérdésére válaszolva elmondta, hogy ma már háromgyerekes édesanya, és első fiukon túl még másik két gyereket is örökbefogadtak párjával. Bayer Friderikának két fia van, az egyikük most 18 és 12 évesek, míg lánya 7. Az énekesnő elárulta, hogy bár rengeteg megjegyzést kap amiatt, hogy örökbefogadták gyerekeiket, még ha pozitívan is tesznek különbséget, őt ez is rettenetesen felbosszantja, mivel szerinte ők is ugyanolyan teljesértékű család, mint mások.

Nekünk így van gyerekünk. Semmi extra nincs benne, nem a pocakomban volt, de így van gyerekem, és ugyanazokon a folyamatokon megyünk át, mint azok a gyerekek, akik a vér szerinti szüleikkel vannak

- magyarázta a friss interjúban Bayer Friderika, aki valószínűleg már nem tervezi a visszatérését az énekesi pályára.