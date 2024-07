Ben Affleck így ünnepli, hogy megszabadult Jennifer Lopeztől

Elképesztő, mire készül Ben Affleck, hogy megünnepelje válását Jennifer Lopeztől. A hírek szerint egy hatalmas partit szervez, ahol azt ünnepelné meg, hogy visszanyerte függetlenségét. A színész egyértelműen megkönnyebbült, hogy Jennifer Lopezzel kötött szerencsétlen házassága hivatalosan is a végéhez közeledik, ezért is tartja jó ötletnek, hogy barátaival és a családjával együtt ünnepelje, hogy újra szabad.

Ben csak el akar szabadulni az egészből, és újra jól érezni magát, és szeretné magával vinni a közeli barátait is.

Arról beszél, hogy egy nagy bulit szervez a georgiai házában, ami elég ironikus, hiszen ott tartották J. Lo-val a nagy esküvőjüket”- omndta egy neve elhallgatását kérő forrás.

Arról is szó volt, hogy Las Vegasban tartja, ahol törvényesen összeházasodtak, mert még mindig szeret pókerezni, és sok barátja is.

Nem számít, hogy hol tartja ezt a partit, még ha olyan helyen is, ahol semmi köze a házasságához, például Mexikóban, akkor is fájdalmas lesz J. Lo számára, mert ez úgy fog tűnni, mintha lényegében azt ünnepelné, hogy elmenekül a kapcsolatukból” - magyarázta a bennfentes az In Touch Weeklynek.

Ben Affleck arckifejezése nagyon árulkodó volt mindvégig, látni lehetett, hogy gondterhelt

Fotó: Northfoto/TheImageDirect.com

Ben Affleck közeli barátja, Matt Damon és volt felesége, Jennifer Garner állítólag mindketten támogatták őt az elmúlt hónapokban, amikor a házassági gondjai miatt küszködött. Azért is lenne fontos számára, hogy egy ünnepségen fejezze ki háláját azoknak, akik mellette álltak az elmúlt időszakban, mert így szeretne köszönetet mondani nekik. Másrészt tudja, hogy annyira lefoglalta házassága és Jennifer Lopez, hogy kifordult magából, elhanyagolta a szeretteit, és így is kifejezné, hogy ennek az időszaknak már vége, és újra önmaga lett.

Azonban nemcsak Affleck ünnepel az énekesnő nélkül, hiszen Jennifer Lopez a múlt hétvégén hatalmas bulival ünnepelte 55. születésnapját. Az énekesnő-színésznő New York közelében, a Hamptonsban tartotta a nagy eseményt, amely a népszerű Netflix-sorozat, a Bridgerton család tematikája köré épült. A parti különlegességei közé tartozott egy lovaskocsi, és a meghívott vendégek is szigorú, 19. századi stílusú dresscode szerint érkeztek, azonban férje ott sem jelent meg, állítólag nem is volt hivatalos.