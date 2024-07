Ben Affleck végleg megszabadulna a feleségétől, új villát vett magának Los Angelesben

Jennifer Lopez és Ben Affleck újra magukra terelik a figyelmet, és azzal együtt a gyanút, hogy két év után megromlott a házasságuk, és valószínűleg elválnak. Egy ideje már sejteni lehet, hogy valami nincs rendben Jennifer Lopez és Ben Affleck házasságával, de ők ezt minden lehetséges módon igyekeztek tagadni. Az énekesnő az első pletykák után kínosan ügyelt rá, hogy többször is lefotózzák őket a nyílt utcán, de egy ponton világossá vált, hogy menthetetlen a kapcsolat: fotók bizonyítják, hogy külön töltötték az évfordulójukat is, sőt, a férfi kihagyta JLo előző héten tartott születésnapi partiját, ráadásul külön is élnek hónapok óta.

Nem akar visszamenni a feleségéhez, luxusvillát vett magának

Affleck most a TMZ értesülései szerint felszámolta ideiglenes bérelt lakását, és onnan tovább költözik, de nem vissza a feleségéhez: a legfrissebb hírek szerint új luxusvillát vett magának a tehetős Los angeles-i városnegyedben, Pacific Palisades-ben.

A lap arról számol be, hogy mintegy 20 millió dollárba, azaz nagyjából 7,2 milliárd forintba került ingatlanban öt hálószoba van hozzájuk tartozó gardróbszobákkal, hat fürdőszoba, külön reggeliző- és vacsorázó terem, de családi szoba, sőt "média-szoba" is található a hatalmas ingatlanban. A vendégek fogadásra kialakított rész egy különálló épületben kapott helyet, a luxusvilla udvarán.

Közös otthonuk még hatalmasabb volt

Affleck új otthona lenyűgöző és hatalmas a beszámoló szerint, de a nyomába sem ér a Jennifer Lopezzel közös, egykori szerelmi fészküknek, ami jelenleg új tulajdonosát keresi.

A birtokhoz tartozik egy 10 férőhelyes garázs és további 80 autó számára kialakított parkoló, egy fedett szórakoztató pavilon teljes szabadtéri konyhával, egy 50 méter hosszú, végtelenített medence, füvesített terület a játékhoz és nem kevesebb, mint 24 fürdőszoba szétszórva az épületben. Az ingatlan egy diszkrét zárt közösségen belül található és saját hatalmas kapuk mögött található, így ez a komplexum igazi erődítmény.

2016-ban az ingatlant 22 millió dollárért adták el a csúcskategóriás házfejlesztő Gala Ashernek, aki ezt követően további számtalan milliót költött arra, hogy az elavult kúriát felújítsa. Egy különálló, 460 négyzetméteres sportkomplexumot is épített, amely egy fedett pickleball-pályával, társalgóval, edzőteremmel és bokszringgel, valamint egy két hálószobás őrházzal is kiegészült.