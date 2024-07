Átalakították az új lakók az erkélyt, ahol meghalt Berki Krisztián

Berki Krisztián 2022. május 6-án halt meg budapesti otthonában. Holttestére kislánya, Natasa Zselyke talált rá a reggeli órákban, a lakás erkélyén - erről itt írtunk korábban.

Berki Krisztián

Fotó: TV2

Most a Bors kiderítette, hogy új lakói vannak annak az ingatlannak, amelyben a realitysztár élete utolsó napjait töltötte. Információik szerint az új lakó az erkélyt is gyakran használja, ha az idő engedi, otthonossá és barátságossá varázsolta azt. "Igaz, valóban laknak már egy ideje abban a lakásban, ahol Berki Krisztián elhunyt, de részleteket természetesen nem szeretnék elárulni a lakókról" – árulta el a IX. kerületi társasház egyik lakója.

Halottlátó is megszólalt

Egy magát jósnőnek és parapszichológusnak hívó nő azt állította, hogy megjelent nála Berki szelleme. Szerinte Berki Krisztián a halála után járt nála, és hozott egy fontos üzenetet is az édesanyjának.

„Azt mondta, hogy nagyon szomorú, hogy nem lehet ott mellette, és semmit nem szeretne most jobban, minthogy átölelhesse. Sajnálja, hogy ilyen kevés idő jutott nekik. Még sírt is Krisztián, nagyon hiányzik neki az anyukája” – tette hozzá a jósnő. Berki édesanyja fogékony a spiritualitásra, hiszen ő is elmondta, hogy visszajár hozzá a fia szelleme.

