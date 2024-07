Egyre nagyobb műmelleit mutogatja Berki Mazsi

Berki Mazsi életében az utóbbi hónapokban egyre több változás történt. Az özvegy nem gyászolt sokáig, hamar megismerkedett dúsgazdag barátjával, Zoltánnal, aki többek között finanszírozza a plasztikai beavatkozásait és minden egyéb luxust, amit eddig nem kapott meg.

Berki Mazsi azóta folyton luxusutazásokra jár, amivel rendszerint dicsekszik a közösségi oldalain, drága holmikat vásárol magának, méregdrága autókkal jár, és teljesen plasztikafüggő lett, hiszen már szinte rá sem lehet ismerni az utóbbi időben.

Hosszú póthajat visel, száját is feltöltette, melleit is egyértelműen sokkal nagyobbra csináltatta - ezt most egy kis bikiniben mutogatja a közösségi oldalán.

Hogy ismerkedett meg a gazdag barátjával?

Berki Mazsi nemrég egy műsorban a gazdag barátjáról, Zoltánról is mesélt, akivel többek szerint túl hamar jött össze Berki Krisztián halála után. "A barátnőm elhívott egy horvátországi hétvégére, és ott teljesen véletlenül megismerkedtem a jelenlegi párommal, Zolival.

Megpillantottam, és éreztem, tudtam, hogy lesz köztünk valami.

Aztán amikor már jöttem haza, akkor együtt is voltunk. Nagyon érdekes volt, hogy az ember így félt, és én is mondtam, hogy ezt lehet? Nem szabad? Nagyon korai? És úgy éreztem, hogy ezt valamiért kaptuk a kislányommal együtt. Nem akartam eltolni ezt, mert úgy éreztem, hogy ennek most itt van a életünkben a helye, és ha ad az élet, akkor el kell fogadnunk" – mondta erről Berki Mazsi.

Nem bír leállni a luxusélete mutogatásával

Már az évet is luxusutazással indították, ami nagyjából egy hónapig tartott, akkor a tengerentúlra utaztak és számos drága programon vettek részt családjukkal együtt. Azóta jártak már Thaiföldön is, utána pedig szinte azonnal Rómába utaztak.

Bár nemrég valaki durva megjegyzést tett a luxusözvegy gazdagsággal való dicsekvésére, és lustának titulálta, akkor ő visszavágott azzal, hogy üzletasszonyként keresi a kenyerét.

Dolgozom kedves! Van 2 vállalkozásom, mellette egy nemzetközi bokszversenyre készülök, és ami marad szabadidőm, azt a lányommal, a párommal és a családommal töltöm. Mit kellene még dolgoznom?

- írta akkor az özvegy.