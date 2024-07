Veszélyes helyzetbe sodorta kislányát Berki Mazsi - kép

Nem az első eset, hogy kislánya miatt támadják a luxusözvegyet, aki férje halála óta gazdag vállalkozó barátjával, Zoltánnal közösen neveli Berki Emmát, aki csak fél éves volt édesapja, Berki Krisztián halálának idején. Berki Mazsi már sokak szemében édesanyaként is megbukott, ugyanis sokszor felelőtlen viselkedése miatt támadják a követői, akik nem nézik jó szemmel a nevelési szokásait, és féltik az alig hároméves kislányt.

Legutóbb amiatt támadták, hogy állandóan luxusutazásokról jelentkezik be, szinte alig vannak itthon, és ilyen kicsi lánnyal ez az életvitel nem túl szerencsés, hiszen a kis Emmának stabilitásra, biztos környezetre lenne szüksége ebben a korban. Egyrészt az sem jó, ha folyton utaztatja ilyen hosszú utakon, másrészt az sem, ha másra hagyja és sok időt tölt külön az édesanyjától. Berki Mazsit egyáltalán nem érdeklik az őt és a módszereit ért kritikák, ugyanúgy folytatja a luxuséletvitelt, amit gazdag barátja biztosít a számára, hiszen a legfontosabb számára, hogy dicsekedni tudjon a közösségi oldalain.

Korábban amiatt is kritizálták, hogy egyre több képet tett közzé kislányáról, akiről egyszer egy bikinis fotót is megosztott, ekkor hívták fel rá a figyelmét, hogy elővigyázatosabbnak kéne lennie, mert az ilyen képek rossz emberek kezébe is kerülhetnek, hiszen bárki le tudja menteni az általa feltöltött felvételeket.

Berki Mazsi természetesen ismét nyaralásáról jelentkezett be, először csak hatalmas műmelleit és vékony alakját mutogatta, hogy ezzel is eloszlassa a terhességéről szóló pletykákat. Azonba legújabb fotóján kislányával látható, amit elég felelőtlen dolgot tesz a gyerekkel. Berki Mazsi ugyanis egy jet skire ült fel az alig hároméves Emmával, ami életveszélyes is lehet, ha egy óvatlan pillanatban megcsúszik a kislány a vízi járművön. Másrészt a jet ski használatának hivatalos korhatára 16 év, gyerekek szállítására pedig egyáltalán nem alkalmas.

Kicsi Énnel

- írta a felvételek mellé Berki Mazsi, aki egy szívecskés hangulatjellel is hangsúlyozta, mennyire szereti a kislányát, és hogy mennyire büszke arra, hogy rá hasonlít Emma.