Szinte átdöfik Berki Mazsi mellbimbói apró és vékony felsőjét - kép

Már több mint két éve, hogy megözvegyült Berki Mazsi, aki férje váratlan halála óta valódi luxuskörülmények között éli az életét. Berki Krisztián 2022. május 6-án halt meg, azonban halálának valódi okairól azonban mélyen hallgat özvegye, hiszen ő az egyetlen, aki a családból ismeri a jegyzőkönyv részleteit, ezt azonban még egykori anyósával sem osztotta meg, annak állításai szerint. Az özvegy azonban nem szomorkodott sokáig férje halálát követően, akit szinte még el sem temetett, máris rátalált az új szerelem gazdag barátja, Zoltán személyében, akivel valódi luxuséletmódot folytatat.

Berki Mazsi és gazdag barátja, Zoltán a Televíziós Újságírók Díjának gáláján már együtt jelentek meg

Fotó: TÚD

A luxusözvegy korábban már szánalmasan magyarázkodott arról, hogyan jött össze gazdag barátjával egy horvátországi nyaraláson, de valójában sosem érdekelte, mit gondolnak róla. Bár a gyászév elején még próbálta titkolni, hogy új kapcsolata van, ma már azt sem bánja, hogy kislánya, Berki Emma új párját, Zoltán hívja apának, ami érthető, hiszen szinte csecsemő kora óta együtt nevelik.

Berki Mazsi néhai férje halála óta folyton luxusutazásokra jár, amivel rendszerint dicsekszik a közösségi oldalain, drága holmikat vásárol magának, méregdrága autókkal jár, és teljesen plasztikafüggő lett, hiszen már szinte rá sem lehet ismerni az utóbbi időben. Hosszú póthajat is viselt, száját is feltöltette, melleit is egyértelműen sokkal nagyobbra csináltatta. A póthajtól már megszabadult egy időre, azonban úgy tűnik, hogy mellei egyre nagyobbak, amit imád mutogatni a közösségi oldalán.

Most a luxusözvegy új szintre emelte a dicsekvést, ugyanis egy luxusautóból, mégpedig egy kabrióból jelentkezett be egy friss fotóval. Berki Mazsi már melltartót sem vett vel, csak egy melltartó nagyságú latexfelsőt, ami olyan vékony, hogy mellbimbói is teljesen átlátszanak alatta, de őt ez sem zavarja, így is hatalmas műmelleit fotózgatta. Előtte pedig egy luxushajóról jelentkezett be az Instagram-oldalán, és azzal dicsekedett a követőinek, hogy ilyen körülmények között ünnepelték gazdag barátja születésnapját a barátaikkal.