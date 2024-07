Beverly Hills-i zsaru: harminc év után itt a folytatás

Kultikus akcióvígjáték kapott folytatást

Az eredeti Beverly Hills-i zsarut 1984-ben mutatták be, a 48 óra és a Szerepcsere után Eddie Murphy ezzel a filmmel betonozta be magát a hollywoodi sztárvilágba. Az akciódús krimihez 1987-ben és 1994-ben is készült egy folytatás, 2013-ban pedig tévésorozat formájában akarták feltámasztani – abból azonban nem lett semmi, a pilotnál tovább nem jutottak az alkotók.