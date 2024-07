Bikiniben mutatta meg hatalmas melleit a Farm VIP szereplője - fotók

Nemrég írtuk, hogy a több TV2-es műsorban, így a Farm VIP-ban is látott Szögeczki Ági igyekszik újra formába lendülni, ugyanis neki sem mindegy, milyen a teste. Most meg is mutatta 70 ezer követőjének, a poszt lapozható:

A fogyás szándéka nem volt számára kérdés, mert lehetséges egészségi problémákról beszéltek orvosai, így nagyon sürgősen kellett megszabadulnia rossz szokásaitól. A dohányzást már egy ideje abbahagyta, majd egy újabb függőség alakult ki nála, de szerencséjére időben észbe kapott. Mint mesélte, hét-nyolc hónapig csokifüggő volt, este folyamatosan nassolt, nem bírta abbahagyni.

Ekkor úgy érezte, hogy testileg-lelkileg is elindult egy rossz úton. Felment rá tíz kiló, minden ruhája szűk lett neki. Elment kivizsgálásra, és egy hajszál választotta el attól, hogy cukorbeteg vagy inzulinrezisztens legyen.

