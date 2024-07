Bikiniben mutatta meg tökéletes testét Hódi Pamela - képek

A 35 éves influenszert először Berki Krisztián párjaként, első kislányának édesanyjaként ismerhették meg többen. A médiasztár halála előtt már külön váltak, de nagy egyetértésben nevelték kislányukat, Natikát. A szakítás után hamarosan rátalált a boldogság Hódi Pamelára is, aki férjhez ment Tóth Bence magyar labdarúgóhoz, akivel szintén született egy közös kislánya, Tóth Evolet Olivia.

A kétgyerekes édesanya azonban mai napig elképszető formában van, sokat tesz is azért, hogy megőrizze karcsúságát, legutóbb arról számolt be közösségi oldalán, hogy újra futni kezdett, valószínűleg ennek is köszönhető a változás. Most több bikinis képet is mutatott magáról, amit követői nem győztek dícsérni.

A képek között lapozhat:

Hódi Pamelát sokan kritizálták fogyása miatt korábban, ami érthető volt, hiszen Berki Krisztián váratlan és tragikus halála után nagyon rossz lelkiállapotban volt a család, és Hódinak is rendkívül nehéz volt a helyzete, hiszen közös kislányuk, Natika talált rá édesapja holttestére 2022. május 6-án. Az édesanya azóta is azon fáradozik, hogy kislánya a lehető legkevésbé sérüljön édesapja elvesztése és a traumatikus élmény miatt, a jelek szerint elég gyakran járnak ki a Farkasréti temetőbe is Berki sírjához, hogy a kislánynak könnyebb legyen feldolgozni a veszteséget.

Nem tagadja a plasztikát

Korábban már Hódi Pamelát is kérdezték a követői arról, vajon mit műttetett meg magán az elmúlt évek során, ő pedig nem tagadta, hogy igen, feküdt már ő is sebészkés alá. Korábban az Instagramon válaszolgatott a követői kérdéseire, egyebek mellett azt is elmondta, hogy miket csináltatott meg magán, mi az, ami nem természetes rajta.

Számba van minimális töltve, ami alig látszik, mert egyébként is húsos szám van. Illetve a cickóim!

Nem tudom, ez számít-e, de a szemöldököm tetoválva van, és a hajam festve" - vallotta be korábban a kétgyerkes édesanya, aki irigylésreméltó formában van, újra sikerült elérnie a megszokott súlyát és testalkatát. Korábban azt is kérdezték tőle, hogy vállalnak-e még egy gyereket férjével, akkor határozott nemmel válaszolt.