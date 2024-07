Fellázadtak Billie Eilish iszonyatos jegyárai miatt a rajongói

Billie Eilish rajongói nem hajlandók elmenni a londoni O2 Arénába szervezett koncertekre, mert túl drágák a jegyek - írta az Unilad. A 2025-ös show-ra 388 fontba kerül egy jobb belépő, ez nagyjából 180 ezer forint.

470 angol fontért is tudunk venni jegyet, ez közel 220 ezer forint, ennyi pénze nincs sok rajongónak egy kétórás bulira. Aki spórolna és megelégszik egy rosszabb ülőhellyel, az 180 angol fontért mehet be, ez 83 ezer forint.

Billie Eilish tavaly járt a Sziget Fesztiválon, nemrég pedig egy interjúban mesélt szerelmi életéről, az ezzel kapcsolatos tapasztalatairól, és azt is elárulta, hogy mi az, amitől teljesen elveszti az eszét, ha ismerkedésről van szó.

Az illat, az számomra amolyan elsődleges tényező

Meg tudom ezt kerülni, de határozottan olyan - ez az első fontos dolog, amit észreveszek" - mondta a 22 éves énekes-dalszerző.

Billie Eilish

Fotó: Getty Images via AFP

Eilish Amelia Dimoldenberg YouTube-interjúsorozatának, a Chicken Shop Date-nek legutóbbi epizódjában beszélt a szerelmi életéről és arról, hogy az illat nagy szerepet játszik abban, hogy kit talál vonzónak.

Nekem nagyon erős szaglásom van, szóval ha valakinek jó illata van, az jobban tetszik

- tette hozzá, így aki tetszeni akar a Grammy-díjas énekesnőnek az jobban jár, ha gyakran fürdik és jó parfümöt használ.

Eilish - aki májusban adta ki a Hit Me Hard and Soft című albumát - arról is beszélt Dimoldenbergnek, hogy mi az, amitől könnyen lángra lobban egy másik személy iránt. "Mi indít be engem? A szenvedély, minden a szenvedélyről szól" - válaszolta, majd azt is elmagyarázta, hogy ha fellángolásokról van szó, hajlamos tőle egy kicsit megőrülni.

"Teljesen megőrülök... Amikor felnőttem, senki, akibe belezúgtam, az soha nem viszonozta az érzéseimet, tudtommal. Ez elkeserítő. Szomorú" - magyarázta az énekesnő, aki igazából nem is szeret szerelmes lenni, mert olyankor kivetkőzik önmagából, legalábbis ő így gondolja magáról, de közben ha épp nem szerelmes senkibe, az élet üresnek tűnik számára.

A múlt hónapban az Interview magazinnak beszélt a szerelemről, melyben Lana Del Rey-jel beszélgetett és azt mondta, hogy a szerelem kellemetlenül érinti.

Szó szerint annyira utálom azt, aki vagyok, amikor szerelmes vagyok.

Tényleg nem szeretem, hogy - azt akartam mondani, hogy irányíthatatlanná válok, de vannak módok, amik miatt szeretek irányíthatatlan lenni. Van egy hatalmi és egy irányítási problémám, és nem szeretek romantikusan sebezhetővé válni" - magyarázta a 22 éves énekesnő.

