Új barátja lehet Szandi lányának - kép

Szandi és Bogdán Csaba legidősebb gyereke, Bogdán Blanka már több mint három éve Amerikában él, azóta szinte alig látta szüleit és testvéreit, akik egyszer már meglátogatták őt a tengerentúlon. Néha beszámol arról, hogy honvágya van és nincs túl jó lelkiállapotban, egy ideje azonban elmaradtak a szomorú bejegyzések, és talán már meg is van az oka, hogy miért nem vágyik vissza a családjához. A 24 éves lány bentlakásos bébiszitterként dolgozik egy családnál, az évek alatt már sok barátot szerzett, akikkel gyakran jár szórakozni és felfedezni a helyi látványosságokat.

Most egy esküvőre volt hivatalos a legújabb bejegyzése szerint, amihez mellékelt egy félreérthetetlen fotót, ami arról árulkodik, hogy foglalt a szíve. Az ölelkezős fotó alapján nagyon úgy tűnik, hogy a férfivel nem csak barátok, valószínűleg ő volt a kísérője az esküvő napján is. Ráadásul több ismerőse is kommentelt a bejegyzés alatt, és azok is arra engednek következtetni, hogy a Bogdán Blankához közel állók tudják, hogy rátalált a szerelem a fiatal lányra. A kép alatt megjelent az édesanyja, Szandi is, aki nagyon örül lánya boldogságának, és egy pár szív alakú hangulatjelet küldött neki.

Bogdán Blankának azóta nem volt komolyabb kapcsolata, hogy 2021-ben elhagyta Magyarországot, bár az eredeti tervek szerint csak egy évet akart kinn élni nyelvtanulás céljából, hiszen itthon akarta folytatni a tanulmányait és barátja is hazavárta. Azonban tíz hónap kinn töltött idő után nem bírták a távkapcsolatot, és a szakítás mellett döntöttek. A fiatal lány ekkor úgy döntött, meghosszabbítja a szerződését, és kinn marad San Franciscóban.

Bár sokszor nehéz számára a családtól távol, egyelőre azt sem árulta el, hogy meddig tervezi a kinti életét, viszont azt már korábban megosztotta, mennyi pénzt keres a gyerekfelügyelettel. Két évvel ezelőtt a minimum keresetet, azaz 195 dollárt kapott, ami nagyjából 75 ezer forintnak felel meg. Ez négy héttel számolva havi 300 ezer forint, ami a város drágaságát tekintve tényleg nem lehet egy irigylésre méltó fizetés, ő mégsem akar hazajönni a jelek szerint.