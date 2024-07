Brad Pitt még el sem vált, máris újraházasodhat

Brad Pitt és Angelina Jolie továbbra is pereskednek, hivatalosan még nem váltak el – noha már 2019 óta mindketten egyedülállók jogilag, ezt a státuszukat a bíróság is jóváhagyta. Az egyedülállóvá nyilvánítás az amerikai jogrendszerben tulajdonképpen egy kiskapu, aminek segítségével a párok továbbléphetnek még azelőtt, hogy hivatalosan is kimondanák a válásukat.

Angelina Jolie és Brad Pitt még együtt

Fotó: MARK RALSTON / AFP / MARK RALSTON / AFP

"A jogilag egyedülállóvá válás azonnali személyes függetlenséget biztosít, megszabadítva az egyéneket a házasság jogi kötöttségeitől. Ez lehetővé teszi számukra, hogy új kapcsolatokat kezdjenek vagy újraházasodjanak anélkül, hogy technikailag még mindig házasok lennének. Ez egy stratégiai lépés is lehet, amely elválasztja a személyes státuszt a bonyolult vagyonmegosztástól vagy a felügyeleti joggal kapcsolatos csatározásoktól, így minden egyes szempontot önállóan lehet kezelni" – idézett a témával foglalkozó Fox News egy pénzügyi tanácsadót.

Brad Pitt esetében ez azt jelenti, hogy

ha akarná, el is vehetné jóval fiatalabb barátnőjét, Ines de Ramont,

akivel 2022 novemberétől lehetnek együtt, legalábbis akkor látták őket először együtt egy Bono-koncerten a backstage-ben.

Brad Pitt az 59. születésnapját már az akkor 32 éves barátnőjével ünnepelte, azóta pedig arról is beszélt, hogy nem bánná, ha közös gyerekük születne.

Brad Pitt, Ines de Ramon

Fotó: AFP / AFP

A pár ezzel együtt sem sietteti sem az esküvőt, sem a családalapítást: "Nem erőltetik az eljegyzést. Tudják, hogy mennyire komolyan veszik a másikat: nincs szükségük gyűrűkre, hogy ezt bizonyítsák" – mondta egyik ismerősük a Fox Newsnak, miközben egy másik forrás úgy nyilatkozott, Brad Pitt és Ines de Ramon lelki társak, tudják, hogy összetartoznak.