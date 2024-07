Íme, ő lesz a Bridgerton negyedik évadának a főszereplője

Bár a Bridgerton negyedik évadát várhatóan két év múlva mutatja be a Netflix, a streaming szolgáltató megosztotta, hogy az új szériában melyik szereplő szerelmi élete fog majd a középpontba kerülni. Kiderült, hogy Benedict Bridgerton lesz az, akinek a karakterét jobban megismerhetik majd a nézők, ami mint most is, számos meglepetést, és váratlan fordulatokat tartogat majd. Az biztos, hogy a negyed évad végén minden bizonnyal rátalál majd a szerelem, holott korábban a komoly kapcsolatot és a házasságot is megvetette.

A Benedictet alakító színész, Luke Thompson korábban még azt nyilatkozta, hogy nem tudja, hogy miről fog szólni az új széria, amit a hírek szerint szeptemberben kezdenek majd el forgatni az eredeti, júniusi időponttal ellentétben. Shonda Rhimes producer elárulta, hogy nem ez az évad lesz az utolsó, mindenképp tervezik a folytatást, azonban az még kérdéses, hogy melyik Bridgerton testvérrel, és milyen sorrendben érkeznek majd a következő etapok - osztotta meg a People.

Miről szólt a harmadik évad?

A Bridgerton család a Julia Quinn-regények alapján készülő kosztümös sorozat harmadik évadban Colin Bridgerton (Luke Newton) és Penelope Featherington (Nicola Coughlan) szerelme volt a középpontban. A barátokból lett szerelmesek története visszahozta a második évadban hiányzó erotikát, azonban egy váratlan szál is történt.

A sorozatban Colin egyik húga, Francesca (Hannah Dodd) is férjhez ment John Stirlinghez (Victor Alli), azonban hatalmas fordulat következett be, ugyanis nem Johnba, hanem annak unokahúgába, Michaelába szeretett bele.

A végkifejlett miatt számos rajongó őrjöngött, és csalódásukat fejezték ki, ugyanis nem ez volt az első eset, hogy a film merőben elrugaszkodott a könyvtől. Az írónő a nézők megértését kérte:

Sok Bridgerton rajongó fejezte ki a meglepetését, illetve a csalódását a harmadik évad végén történt csavarral kapcsolatban.

Amikor Jess Brownell először megkeresett azzal, hogy Michael karaktere legyen inkább Michaela a sorozatban, úgy voltam vele, hogy több információra van szükségem, mielőtt beleegyezem. Köszönöm a rajongóknak és az olvasóimnak a visszajelzést. Hálás vagyok a megértésetekért, és mélyen megérintett, hogy milyen elkötelezetten ragaszkodtok a Bridgerton karaktereihez. Arra kérlek titeket, hogy szavazzatok egy kis bizalmat a jövőben nekem és a Shondaland csapatának.

Úgy gondolom, végső soron két történetet kapunk, az egyiket filmvásznon a másikat könyvben, és mindkettő gyönyörű lesz és megindító

- nyilvánította ki a véleményét Julia Quinn.