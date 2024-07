Még sosem látott képekkel búcsúzott Shannen Dohertytől a Bűbájos boszorkák sztárja

Rengetegen búcsúznak a súlyos betegség következtében meghalt Shannen Dohertytől, aki elképesztő bátorsággal harcolt a daganatos betegsége ellen hosszú éveken keresztül. Az 53 éves színésznőt először 2015-ben diagnosztizáltak mellrákkal, majd úgy tűnt, hogy felépült, de évek múltán újra kiújult a daganat, azóta folyamatosan küzdött a felépüléséért, de hiába.

Nehéz szívvel erősítem meg Shannen Doherty színésznő halálhírét. Július 13-án, szombaton elvesztette a harcot a rákkal szemben, miután hosszú évekig küzdött a betegséggel

- erősítette meg Doherty régi publicistája, Leslie Sloane a People magazinnak adott exkluzív nyilatkozatában egy héttel ezelőtt, július 14-én.

Az 53 éves színésznő a felépülése érdekében átesett masztektómián, kemoterápián és sugárkezeléseken, azonban 2019-ben visszatért a rákja, a következő évben bejelentette, hogy áttétes, negyedik stádiumú rákot diagnosztizáltak nála. Doherty azóta folyamatosan tájékoztatta követőit a saját Instagram-oldalán, valamint saját podcastjében is arról, hogyan küzd a betegséggel. Bár nem volt titok, mennyire súlyos az állapota, mégis sokakat megrázott a halálhíre.

Színészkollégái közül szinte mindenki búcsúzott tőle nyilvánosan is, azonban a Bűbájos boszorkák másik sztárja, Holly Marie Combs, aki Pipert alakította a sorozatban, nagyon nehezen dolgozza fel, hogy barátnője nincs többé, hiszen nagyon közel álltak egymáshoz. Most Doherty halála után egy héttel újabb bejegyzést tett közzé az Instagram-oldalán, ahol még sosem látott, privát fotóikat osztotta meg a követőivel, és bejegyzésében elárult egy-két meglepő információt is.

Egy hét telt el, és úgy érzem, mintha örökké tartana. Egész nap egy bizonyos képet kerestem, és szinte minden képet megtaláltam, kivéve azt az egyet.

Shannen megígérte nekem, hogy kísérteni fog, de azt hittem, hogy először másokkal lesz elfoglalva. Szinte biztos vagyok benne, hogy akkor és ott fog előkerülni, amikor és ahol a legkevésbé számítok rá. Az én sziklám. 10:18" - írta Holly Marie Combs a ritka fotókról készült bejegyzésében arra utalva, hogy barátnője így próbál üzenni neki, és a videóban jól látható, hogy a színésznő gyertyákat gyújtott barátnője emlékére szerte a lakásban, és közös fotójukat is jól látható helyre tette a nappaliban.