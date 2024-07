Így változtak meg a Bűbájos boszorkák egykor szexi színésznői - képek

Sokan követték figyelemmel a Bűbájos boszorkákat, melyet 1998-tól 2006-ig sugárzott a The WB csatorna, összesen nyolc évad készült belőle. A 178 epizódjával, a Bűbájos boszorkák volt a második leghosszabb drámasorozat a csatornán, és 2006-ban ez lett a leghosszabb ideig futó egyórás televíziós sorozat, amelynek kizárólag női főszereplői voltak, majd ezt 2012-ben csak a Született feleségeknek sikerült megelőznie.

A Bűbájos boszorkák ikonikus háza

Fotó: Shutterstock/Maks Ershov

2024 év elején kirobbant egy hatalmas vita a főszereplők között, amikor Combs és Shannen Doherty leleplezték Alyssa Milanót, akinek viselkedése megnehezítette a közös munkát, és elmondták, hogy ő rúgatta ki annak idején Dohertyt a sorozatból, akit a harmadik évad végén kiírtak a történetből a karaktere halálát követően. Különös, hogy a később csatlakozó Rose McGowan is a két kolléganőjének ad igazat, valószínűleg neki is rossz tapasztalatai voltak Milanóval kapcsolatban. Azóta készült a sorozatból egy feldolgozás 2018-ban, de más szereplőkkel és karakterekkel a The CW csatornán.

A Bűbájos boszorkák feldolgozásának főszereplői

Fotó: CW

Shannen Doherty

A színésznőt egész fiatalon ismerte meg a közönség a Beverly Hills 90210 Brendájaként, amiben szintén hasonló sorsa volt, mint a Bűbájos boszorkákban, csak itt Tori Spelling intézte el az elbocsátását az apjánál, Aaron Spellingnél, aki a sorozat producere volt. Később az ilyen incidensei miatt szerzett rossz hírnevet, állítólag elviselhetetlen a természete, sokakkal összeveszett már az évek során. A Prue Halliwelt alakító színésznő ezt követően is számos sikeres produkcióban feltűnt az évek során, azonban súlyos daganatos betegsége óta visszavonult.

Shannen Doherty a Bűbájos boszorkákban első három évadában alakította Prue Halliwellt

Fotó: Shannen Doherty Facebook

Az 52 éves színésznő még 2015-ben osztotta meg, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála, ami négy év múlva, 2019-ben kiújult, és már a negyedik stádiumban van. Időnként beszámol az állapotáról, korábban megrázó bejegyzést tett közzé egyik agyműtétjét követően, ahol borzalmas állapotban volt látható. A színésznő felkészült a halálra, megtörten nyilatkozott a betegségről, mely okán egy podcastet is indított, "Let’s be clear", azaz Tisztázzunk valamit címmel, amiben sokat beszél a problémákról.